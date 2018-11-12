Tatar: “Duruşları çelişiyor”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye ve Dışileri Bakanı Özersay’ın Kıbrıs konusundaki duruşlarının çeliştiğine “ dikkati çekti.

Ersin Tatar, “ Türkiye’nin masaya alternatif çözümler koyduğunun Rum lider tarafından açıklandığı, Rum tarafı ile ortak bir vizyon bulunmadığının Dışişleri Bakanı Özersay tarafından ifade edildiği bir ortamda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ısrarla federasyondan başka çözüm şekillerini görüşmeyeceğini söyleye durmasının Kıbrıs Türkü için büyük bir hata olduğunu” vurguladı.