Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz ile ilgili söylemlerinden derlenen "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının sunumu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Topkapı Üniversitesi Yayınları tarafından basılan kitap için Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen etkinlikte, editörler; İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim görevlisi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı ile Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler kitap hakkında bilgi verdi.

Kitap, daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.

- Tatar: “Havada, denizde ve karadaki haklarımızdan vazgeçmeyiz”

Tatar yaptığı konuşmada, emekli bir general olan Prof. Dr. Cihat Yaycı’nın hukuki ve siyasi anlamda Mavi Vatan kavramının gelişmesinde çok önemli çalışmalarının olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin Mavi Vatan’da jeopolitik ve jeostratejik bakımdan birlikte hareket etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde Mavi Vatan ile ilgili yaptığı değerlendirmelerden yola çıkılarak hazırlanan kitabın, kapsamlı çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını kaydeden Tatar, kendisine daha önce fahri doktora verilen İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından yayımlanan kitabın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Tatar, kitabın editörlerine, Özel Danışmanı Gökhan Güler'e ve katkılarından dolayı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal'a teşekkür etti.

Mavi Vatan’ın milli siyasetin bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın kendisi için çok değerli olduğunu ve bu kitabın Türkiye’de üniversitelerde, kurum ve kuruluşlara dağıtılması gerektiğini kaydetti.

Federasyon temelinde çözümün tehlikelerine işaret eden Tatar, federasyondan neden vazgeçilmesi ve iki devlet çözüm siyasetinin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Annan Planı ve Crans Montana’da yaşananların ardından yeni bir sürece girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ödenen bedeller, acılar ve şehitlerden sonra geri adım atmayız. Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyiz. Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan özden gelen müktesep haklarımız var. Havada, denizde ve karadaki haklarımızdan vazgeçmeyiz.” dedi

- Prof. Yaycı: “Konuşmaları derledik, editörlük yaptık, yorum yapmadık”

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı da konuşmasında, kitabın yazarının Cumhurbaşkanı Tatar olduğunu belirtti. Tatar’ın Mavi Vatan ile ilgili söylemlerinden kitabın hazırlandığını anlatan Yaycı, “Ersin Tatar'ın gözüyle Mavi Vatanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti için ne anlam ifade ettiğini yazdık. Konuşmaları derledik, editörlük yaptık, yorum yapmadık.” dedi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin yayımladığı kitabın üniversite için gurur ve onur kaynağı olduğunu belirten Prof. Yaycı, Mavi Vatan’ın Türk Devletler Teşkilatı için ekonomi, güvenlik ve siyaset açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin sismik araştırma gemilerine KKTC bayrağı çekilip sondaj yapılırsa, milli bilincin canlanacağını dile getiren Yaycı, bu olayın törenle yapılmasının da dünyaya verilecek mesaj açısından önemli olduğunu kaydetti.

- Prof. Alkin: “Yüksek lisans programımızda Mavi Vatan üzerine dersler veriyoruz”

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de konuşmasında, üniversitede Deniz Siyaseti ve Stratejileri Araştırma Merkezi kurulduğunu ve tamamen Mavi Vatan üzerine çalışma yapıldığını belirterek, Deniz Siyaseti ve Stratejileri Yüksek Lisans programını açtıklarını ve derslerin Mavi Vatan üzerine olduğunu vurguladı.

Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Ersin Tatar’ın Mavi Vatan konusundaki söylemleri, ikinci bölümünde iki devletli çözüm vizyonu, üçüncü bölümünde Maraş açılımı, Kıbrıs'ta vakıflar ve Maraş'taki vakıf malları ve dördüncü bölümde KKTC'nin müstakil olarak tanınmasına yönelik diplomatik adımlar yer alıyor.