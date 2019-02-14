  • BIST 102.130
  • Altın 223,196
  • Dolar 5,3031
  • Euro 5,9837
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Tatar: “ Kıbrıs Türkleri Avrupalıdır”

» »
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar,” Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamlarının Avrupalı olduğunu, UBP’nin AB çatısı altında iki ayrı Devlet’e dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inandığını” belirtti.
Tatar: “ Kıbrıs Türkleri Avrupalıdır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar,” Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamlarının Avrupalı olduğunu, UBP’nin AB çatısı altında iki ayrı Devlet’e dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inandığını” belirtti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’u kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy da hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı Tatar, AB yetkilisine UBP’nin Avrupa Birliği ve Kıbrıs konusuna bakış açısı ile ilgili bilgi verdi.

Tatar, “Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamlarının Avrupalı olduğunu, UBP’nin AB çatısı altında iki ayrı Devlet’e dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inandığını” belirtti. Ersin Tatar, “ Türkiye’nin garantisinin devam etmesinin de Kıbrıs Türkleri için vazgeçilemez olduğunun “ altını çizdi

Tatar, “ UBP’nin Avrupa Birliği uyum yasalarını Meclis’ten geçirmeye , Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi için üzerine düşenleri yapmaya da kararlı olduğunu” vurguladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı  Björnsson ise görüşmede insan kaçakçılığının önlenmesi için yaptıkları çalışmalara UBP’den destek beklediklerini ifade etti. AB, yetkilisi ayrıca, Kıbrıs Türkü’ne yapılan yardımlar ve Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerle ilgili olarak da UBP Genel Başkanı’na bilgi verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Anastasiadis değişmez ise çözüm ihtimali zor14 Şubat 2019 Perşembe 17:00
  • 1 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı (Video)14 Şubat 2019 Perşembe 16:58
  • UBP Heyeti İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti14 Şubat 2019 Perşembe 16:50
  • “KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 16:45
  • CTP İlçe Kongrelerini yapacak14 Şubat 2019 Perşembe 16:36
  • YDP: “Sert Tavır ve Dik Duruş Sergileyen Erhürman’a Tebriklerimizi İletiyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 15:54
  • Girne Belediyesi yarı yıl şenliği ritim atölyesiyle sona erdi14 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  • Karaçam: “Sertifika alanlara KTEMB üye iş yerlerinde iş garantisi veriyoruz”14 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  • Karadeniz Kültür Derneği’nden kınama14 Şubat 2019 Perşembe 14:20
  • İdari, kamu ve sağlık işleri komitesi sosyal güvenlikle ilgili tasarıları görüştü14 Şubat 2019 Perşembe 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti