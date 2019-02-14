Tatar: “ Kıbrıs Türkleri Avrupalıdır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar,” Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamlarının Avrupalı olduğunu, UBP’nin AB çatısı altında iki ayrı Devlet’e dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inandığını” belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar,” Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamlarının Avrupalı olduğunu, UBP’nin AB çatısı altında iki ayrı Devlet’e dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inandığını” belirtti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’u kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy da hazır bulundu.

UBP Genel Başkanı Tatar, AB yetkilisine UBP’nin Avrupa Birliği ve Kıbrıs konusuna bakış açısı ile ilgili bilgi verdi.

Tatar, “Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamlarının Avrupalı olduğunu, UBP’nin AB çatısı altında iki ayrı Devlet’e dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inandığını” belirtti. Ersin Tatar, “ Türkiye’nin garantisinin devam etmesinin de Kıbrıs Türkleri için vazgeçilemez olduğunun “ altını çizdi

Tatar, “ UBP’nin Avrupa Birliği uyum yasalarını Meclis’ten geçirmeye , Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi için üzerine düşenleri yapmaya da kararlı olduğunu” vurguladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Björnsson ise görüşmede insan kaçakçılığının önlenmesi için yaptıkları çalışmalara UBP’den destek beklediklerini ifade etti. AB, yetkilisi ayrıca, Kıbrıs Türkü’ne yapılan yardımlar ve Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerle ilgili olarak da UBP Genel Başkanı’na bilgi verdi.