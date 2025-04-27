Tatar: 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılar yönetecek, Türkiye buradan gidecek' söylemleri safsatadır

MYK Haberin paylaştığı habere göre Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıya katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Kıbrıslılarındır, Kıbrıs'ı Kıbrıslılar yönetecek, Türkiye buradan gidecek' söylemleri safsatadır. Esas olan Türkiye ile birlikte milli değerlere sahip çıkmaktır. Buradakilere de bunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

"SEN KİMSİN BE ADAM? BENİM CUMHURBAŞKANIMA LAF SOKACAK VE TÜRKİYE'YE HADDİNİ BİLDİRECEK... HADİ ORADAN!"

Hristodulidis’e sert sözlerle yüklenen Tatar, "Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek... Hadi oradan." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşması, katılımcılar tarafından alkışlarla desteklendi.