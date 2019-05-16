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Tatar: UBP-HP görüşmesi yarın

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Sosyal medya haberlerine itibar etmeyin
Tatar: UBP-HP görüşmesi yarın

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ hükümet çalışmaları olumlu ya da olumsuz sonuçlanana dek yapılacak yönlendirici, yanıltıcı, yanlış haberlere, sosyal medya paylaşımlarına kimsenin itibar etmemesini istedi.”

         Ersin Tatar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

         “ Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Salı günü yeni hükümeti kurma görevini şahsıma vermesinin ardından dün Meclis’te temsilcisi bulunan tüm partilerle görüştük.

 Halkın Partisi ile bugün yaptığımız temas sonucu yarın saat 14.00’te Halkın Partisi Genel Merkezi’nde yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdık.

Koalisyon hükümeti kurma çalışmalarımız yeni başlamıştır. Umarım başarı ile sonuçlanır ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracak bir hükümeti kurarız.

O nedenle kimse, hükümet çalışmaları olumlu ya da olumsuz tamamlana dek yapılacak yönlendirici, yanıltıcı,  yanlış haberlere, sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesin.”

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