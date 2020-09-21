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Tatar:Yeni benzin istasyonu izni söz konusu değildir

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Başbakan Ersin Tatar, Levent Çağdal Başkanlığı’ndaki Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Heyetini kabul etti.
Tatar:Yeni benzin istasyonu izni söz konusu değildir

Çağdal, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı yeni tüzüğü gündeme getirerek, bu tüzüğün yeni istasyon açılmasına olanak sağlayacağını söyledi ve buna tepkili olduklarını ifade etti Başbakan Ersin Tatar da, sözkonusu tüzüğün Benzinciler Birliği’nin de görüşleri alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi

Tatar, ” Yeni Benzin İstayonu izni sözkonusu değildir. Böyle bir şey gündemimizde yoktur. Yeni bir çalışma olacaksa, sizlerin de görüşleriniz alınarak yapılması gerekmektedir” dedi Başbakan Tatar, pandemi nedeniyle benzin satışlarının hayli düştüğünü belirterek, ekonominin tüm çarklarını döndürecek unsurları hep birlikte geliştirmenin önemine vurgu yaptı. 

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