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TC Merkez Bankası'ndan yeni adım: Vadeli döviz işlemleri başladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz piyasalarını dengelemek amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerini (NDF) başlattı.
TC Merkez Bankası'ndan yeni adım: Vadeli döviz işlemleri başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu hamle, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların hemen ardından geldi.

TCMB'nin adımı döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

TCMB'NİN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu işlemler kapsamında Merkez Bankası belirli bir vadede döviz kurunu önceden belirliyor.

Taraflar, belirlenen vadede önceden anlaşılan kur üzerinden işlem gerçekleştiriyor.

İşlemlerde döviz transferi yerine sadece kur farkı Türk Lirası olarak ödeniyor.

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