TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.
Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan
müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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