  • BIST 9315.07
  • Altın 4048.886
  • Dolar 38.1186
  • Euro 43.506
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

TCMB, faiz kararını yarın açıklayacak

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.
TCMB, faiz kararını yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten 42,5’e düşürülmüştü.

Politika faizi beklentisi yüzde 42,5

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24’e yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60’tan 29,37’ye çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dolar 38, Sterling 50 TL'den işlem görüyor03 Nisan 2025 Perşembe 11:00
  • Bir gün alışveriş yapmamanın ekonomiye nasıl bir etkisi olabilir?02 Nisan 2025 Çarşamba 08:52
  • Dövizde son durum ne?28 Mart 2025 Cuma 09:46
  • Döviz güne nasıl başladı?26 Mart 2025 Çarşamba 10:17
  • Bloomberg: İBB soruşturması Merkez Bankası'nın adımlarını değiştirecek! Enflasyon yükselebilir faiz indirimleri yavaşlayabilir25 Mart 2025 Salı 12:15
  • TC Merkez Bankası'ndan yeni adım: Vadeli döviz işlemleri başladı25 Mart 2025 Salı 10:28
  • Döviz güne nasıl başladı?25 Mart 2025 Salı 09:31
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Mart 2025 Pazartesi 09:18
  • Kayıp yüzde 7'yi aştı: Borsada ikinci kez devre kesici uygulandı21 Mart 2025 Cuma 15:27
  • Döviz güne nasıl başladı?21 Mart 2025 Cuma 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti