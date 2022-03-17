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TCMB PPK faiz kararı ne oldu?

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Gözler Merkez Bankası faiz kararındaydı. TCMB PPK toplantısı bugün gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.
TCMB PPK faiz kararı ne oldu?

Piyasalar Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması. FED'in faiz artırımının ardından Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı da belli oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? 

Merkez Bankası Politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdi.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI 

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2018’den beri ilk kez faizi artırdı. Fed, dün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti. Ayrıca Fed’den yılın geri kalanında 6 faiz artışı için daha sinyal geldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 

 

17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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