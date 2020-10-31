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TCMB'den Kredi Kartı Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ

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Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB'den Kredi Kartı Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şöyle aktarıldı:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir."

Tebliğ'de, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK AZAMİ ORANLAR

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranların usul ve esaslarının da yer aldığı tebliğde, "Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları 4'üncü maddeye göre belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5'inci maddeye göre belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez." denildi. 

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edileceği bildirilen Tebliğ'de, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanacağı belirtildi. 

Tebliğde 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'in (Sayı: 2016/8) yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı.

Geçici bir maddenin de bulunduğu tebliğde şunlar kaydedildi:

"23 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Söz konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Tebliğin 8'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanır."

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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