  • BIST 11294.2
  • Altın 4620.803
  • Dolar 41.1587
  • Euro 47.9134
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Teknecik'te sızıntı: Başhekimlikten açıklama

» »
Teknecik Elektrik Santrali’nde bugün meydana gelen kimyasal madde sızıntısından etkilenen 4 personel, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Teknecik'te sızıntı: Başhekimlikten açıklama

Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Berova, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, personelin boğazlarında yanma ve öksürük şikâyetiyle hastaneye getirildiğini, bulanık görme, kusma ve nefes darlığı gibi belirtilerin ise görülmediğini söyledi.

Berova, personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını, uzman hekimler gözetiminde müşahede altında tutulduklarını belirterek, personelin sağlık durumlarına göre 4-5 saat içinde taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu da TAK muhabirine yaptığı açıklamada, personelin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Tuğcu, hastaneye kaldırılan çalışanlara oksijen takviyesi yapıldığını, kan tahlillerinin alındığını ve röntgen çekileceğini ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Bu çeteyi yakında dağıtacağız, yasaklar bizi durduramaz”02 Eylül 2025 Salı 12:31
  • Ağır Ceza Mahkemesi Kararını Verdi: 2 yıl 6 ay hapis02 Eylül 2025 Salı 12:31
  • “Hükümetten Kaçak Yaşama Sıfır Tolerans”02 Eylül 2025 Salı 12:27
  • Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 zanlı Türkiye'ye iade edildi02 Eylül 2025 Salı 11:51
  • El-Sen grev ertelemesine tepki gösterdi: Kıb-Tek'te sabotaj varsa bunu yapan yönetim kuruludur!02 Eylül 2025 Salı 11:08
  • KTTO Heyeti Avustralya’da Dünya Odalar Kongresi’ne Katılıyor02 Eylül 2025 Salı 10:52
  • Ahmet Tuğcu: Gerçek sabotajcı Kıb Tek Yönetim Kurulu’dur02 Eylül 2025 Salı 09:47
  • Özçınar, Erzurum’da tarım paneline katılacak02 Eylül 2025 Salı 09:21
  • Erhürman: Müzakereler, hep Türkiye Cumhuriyeti'yle paralel yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir02 Eylül 2025 Salı 09:16
  • Mevlid Kandili yarın idrak edilecek02 Eylül 2025 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti