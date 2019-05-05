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Telefonların Dörtte Üçü Yapay Zeka Sahibi Olacak

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Bir araştırma raporuna göre akıllı telefonların büyük bir kısmı, yıl sonuna kadar yapay zekayı benimsemiş olacak.
Telefonların Dörtte Üçü Yapay Zeka Sahibi Olacak

Özel yapay zeka işlemcileriyle donatılmış akıllı telefonların sayısı 2022’de 190 milyondan 1.25 milyar’a çıkacak. Counterpoint Research’ün raporuna göre bu yıl içerisinde satış noktalarına sevk edilen akıllı telefon modellerinin dörtte üçü özel yapay zeka işlem birimlerine sahip olacak.

Halen satılan akıllı telefonların çoğunda akıllı görüntüleme, yüz tanıma veya sesle çalışan kişisel asistan gibi en az bir yapay zeka özelliği bulunuyor. Bununla birlikte, bu işlevlerin çoğu bulut veya CPU ve GPU gibi çeşitli yongalara dağıtılan işlemlerden güç alıyor.

Yapay zeka, tüketici teknolojilerine giderek daha fazla entegre hale geldikçe üreticiler ve geliştiriciler, cihazda yerleşik yeteneklerin yeni bir uygulama türüne olanak sağlayacağına ve cihazlarda güç tüketiminin azaltacağına inanıyor. 5G şebekelerinin kullanıma açılması ve gecikme süresinin azalması sebebiyle cep telefonları kullanıcılarına giderek daha fazla bilgi işlem fonksiyonu sağlayacak.

Counterpoint Research’ün Araştırma Direktörü Gareth Owen, “Sanal asistanları cihaz tabanlı işlemlerden yararlanacak olan ilk uygulamalardan biri olarak görüyoruz” dedi. “Bugün akıllı telefonlarda ses işleme çoğu zaman bulut tabanlı sistemler üzerinde değerlendiriyor. Ancak, ses yardımcıları komutları daha hızlı işleyebilecek ve cihaz içi işlemlerle daha hızlı yanıt verebilecek. Bu sistem aynı zamanda kullanıcıların sanal asistanlar hakkında duyduğu gizlilik endişelerini de azaltacaktır.”

Apple ve Huawei, 2017’de System-on-a-Chip (SoC) platformlarına arq AI işlemcileri ile cihazlarına ilk ekleyenler arasında yer alıyor ancak diğer tüm satıcılar lider firmanın rakamlarını yakından takip ediyor. Qualcomm’un Snapdragon ürün yelpazesine yapa zeka özelliklerini dahil edilmesi üst düzey segmentte büyümeyi teşvik ederken, MediaTek’in çabaları yapay zekanın daha düşük fiyat noktalarında nasıl bir geleceğe sahip olacağını gösterecek.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Peter Richardson, “Qualcomm, ilk kez en son seri işlemcileri ile birlikte donanım bazlı yapay zeka uygulamaları üretti ve yakın zamanda buna olan talep artacak.” cümleleri ile yapay zekanın yayılması hakkında pozitif bir tablo çizdi.

Richardson ise sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Qualcomm, makine öğrenmesiyeteneklerini daha düşük maliyetli çipleri üzerinde  ve ayrıca diğer üreticilerin orta seviye telefonları üzerinde  artırmaya istekliyken bu eğilim hızla orta menzilli ve hatta düşük menzilli akıllı telefonlara uzanabilir.

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