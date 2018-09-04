Sendikal Platform ülkede yaşanan ekonomik krizin temel nedeninin Türkiye’ye bağlı olunması ve Kıbrıs sorununun devam etmesi olduğunu belirtti.



Sendikal Platform temsilcileri, Başbakan Tufan Erhürman’a ekonomik krizle ilgili önerilerini sunduktan sonra Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başbakan’a sunulan yaklaşık 90 öneri basınla paylaşıldı.



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Şener Elcil toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede toprak ve nüfusun “eğreti” olduğunu, ülke yönetiminin Türkiye’nin etkisi altında olduğunu, bu nedenlerden dolayı Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin Kıbrıslı Türkleri yakinen etkilediğini kaydetti.



Türkiye’deki ekonomik ve siyasi politikaların Türkiye’yi çok zor duruma soktuğunu, bunun da KKTC’de fiyatların istikrarsız olmasına ve maaşların erimesine vesile olduğunu savunan Elcil, “Toplum öngörülmez bir açmaz içerisindedir, çünkü Türkiye’deki ekonomik gerileme devam etmektedir” dedi.



Yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında Hükümet tarafından açıklanan tedbirlerin yetersiz olduğunu, tedbirlerin sadece dar gelirlilerin elini taşın altına koymasını öngördüğünü savunan Elcil, Türkiye’de her 10 yılda bir devalüasyon yaşandığını ancak bu kadar şiddetlisinin yaşanmadığını kaydetti.



“TEMEL SORUN”



Sendikal Platform tarafından alınabilecek ekonomik tedbirlerle ilgili çalıştay düzenlediğini ve bu çalıştaya ekonomik ve üretici örgütlerden katılım olmadığını belirten Elcil, “Temel görüşlerimizin yapılması durumunda dahi mevcut sıkıntıların giderilemeyeceği bir gerçektir çünkü temel sorun Kıbrıs sorununun devamıdır, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukukun dışında bir yaşantıya zorlanmasıdır” dedi.



Elcil, Platform olarak ölçü olarak Kıbrıs Rum kesimini aldıklarını, en yüksek öğretmen maaşının KKTC’de bin Euro, Güney Kıbrıs’ta öğretmen maaşının 3 bin 600 Euro olduğunu kaydetti.



Elcil, çalıştay sonuç raporunda 2010’da sunulan önerilere de yer verildiğini, bu öneriler incelediğinde 2010’daki gerçeklerin bugün de aynı olduğunun görülebileceğini söyledi.



HASAN ULAŞ ALTIOK



Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen) temsilcisi Hasan Ulaş Altıok konuşmasında , “Krizin sebebi bağımlı olmamızdır, biz burada TL kullanmamış olsaydık Türkiye’ye her açıdan bağımlılığımız olmasaydı şu anda bu krizi yaşamıyor olacaktık” dedi.



Hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlemlerin pek çoğuna katılmalarına rağmen, dar gelirlilerin ve emekçilerin sorunlarına çare olacağını düşünmediklerini ifade eden Altıok, ekonomik krizin bedelinin belli bir kesime yüklendiğini, önerilerini bu bedelin adil bir şekilde paylaşılmasına yönelik olduğunu söyledi.



Altıok, ekonomik tedbirlerin belli bir süre rahatlama getirebileceğini ancak Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs Türk halkının bir gün yine daha fakir bir halk olarak uykudan uyanabileceğini savundu.



Sunulan önerilerle ilgili olarak Ulaş, bir profesörün dahi bugün asgari ücret üzerinden vergi ödediğini bunun için vergi sisteminde düzenlemeye gidilmesi, Toplu İş Sözleşmelerinden faydalanılması; Vergi denetimi için Avrupa Birliği normlarının esas alınması, vergi idarelerinin bağımsız yapıya kavuşturulması; Kumarhaneler için uygulanan ve makine/masa sayısına bağlı olan vergi sisteminin değiştirilmesi; Vergi affının vergisini ödeyeler açısından haksızlık yarattığından vergi affının kaldırılması; Vergi dilimlerinin güncellenmesi; Teşvik sisteminin, yatırımların getireceği ekonomik fayda oranına göre düzenlenmesi; İthal ürünlerin satış fiyatlarında uygulanan kar marjının denetlenmesi; 2011’de hayata geçen kamu çalışanların ücret ve ödeneklerini düzenleyen yasanın kaldırılması için bir takvim belirlenmesi; Hayat pahalılığının 2 ayda bir maaşlara yansıtılması; Hava sahasını kullanan uçaklara verilen hizmetlerin karşılığının talep edilmesi; Belli bir oranda yerli istihdamın zorunlu yapılması; Yüksek öğrenim alanında kalitenin esas alınması sektöre ticari olarak bakılmaması; Kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılması önerilerine değindi.

YÜRÜYÜŞ



Şener Elcil, 6 Eylül Perşembe çözüm iradesini vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenleyeceklerini, yürüyüşün 18.00’da Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacağını belirtti.