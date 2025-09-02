  • BIST 11271.61
Tetikçiler mahkemede!

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ve Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu tutuklanan tetikçiler A.Y , M.A.K ila onlara silah temin eden M.T ve K.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tetikçiler mahkemede!

Polis memuru Doğucan Kırgeç, 29 Ağustos 2025’te Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı bilgi üzerine Lefkoşa’da bir iş yerinde müşteri olarak bulunan zanlılardan birinin üzerinde yapılan aramada, seri numarası olmayan 7.65 mm tabanca ve 5 mermili şarjör bulunduğunu belirtti. Zanlılar suçüstü tutuklandı.

Polis, tabancanın Sütlüce köyü mezarlığına bırakıldığını, ardından diğer zanlılar tarafından buradan alındığının belirlendiğini aktardı. Aynı gün meseleyle bağlantılı 2 kişi daha tutuklandı.

Yapılan incelemelerde:

  • Zanlıların gönüllü ifade verdikleri,

  • Çevre güvenlik kamerası kayıtlarından ikisinin bir iş insanını vurmak amacıyla keşif yaptıkları, iş yerine yakın bir restorana üç kez gidip uzun süre kaldıklarının tespit edildiği,

  • Zanlılardan birinin telefonunun çöp kutusunda ele geçirilen silahla benzer bir tabanca fotoğrafı bulunduğu açıklandı.

  • Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak tanık ifadeleri ve aranan şahıslar olduğunu belirterek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

    Avukatlar, mezarlığa silah bırakıldığına dair doğrudan kamera görüntüsü olmadığını savunurken, polis yalnızca mezarlığa çıkan tali yolda zanlıların araçla görüntülendiğini belirtti.

    Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

     

     

     

