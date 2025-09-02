Tetikçiler mahkemede!

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ve Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu tutuklanan tetikçiler A.Y , M.A.K ila onlara silah temin eden M.T ve K.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Doğucan Kırgeç, 29 Ağustos 2025’te Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı bilgi üzerine Lefkoşa’da bir iş yerinde müşteri olarak bulunan zanlılardan birinin üzerinde yapılan aramada, seri numarası olmayan 7.65 mm tabanca ve 5 mermili şarjör bulunduğunu belirtti. Zanlılar suçüstü tutuklandı.

Polis, tabancanın Sütlüce köyü mezarlığına bırakıldığını, ardından diğer zanlılar tarafından buradan alındığının belirlendiğini aktardı. Aynı gün meseleyle bağlantılı 2 kişi daha tutuklandı.

Yapılan incelemelerde: