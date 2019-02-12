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TFF Başkanı Demirören bahis sektörüne giriyor!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören 'İddaa' ihalesinde son ikiye kaldı.
TFF Başkanı Demirören bahis sektörüne giriyor!

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yeniden ihaleye çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ihalede son ikiye kaldı.

Odatv'nin haberine göre Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri için 4 firma teklif verdi.

Teklifte son ikiye Inteltek-Turkcell Konsorsiyum ve Demirören-Scientific Games kaldı. Birisinin CEO'su Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Terzioğlu, diğeri de TFF'nin Başkanı Yıldırım Demiören olması dikkat çekti.  Her ne kadar Kaan Terzioğlu, ihaleye girmeden önce yönetim kurulunda aldığı görev ve yetkilerinin dondurulması için dilekçe verse de ihalede finale kalan diğer ismin Demirören olması tartışmaları beraberinde getirdi. İki ismin de ihaleyi almasının ardından Türkiye’de “temiz futboldan bahsedilemeyeceği yorumları yapılıyor. 

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, komisyon teklifleri değerlendirecek. İki firmadan biri 48 saat icinde İddaa ihalesini kazanacak. İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak. 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 27 Kasım'da düzenlenen İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle 10 Aralık'ta iptal etmişti

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