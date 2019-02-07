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Ticaret Odası Başkanı :“Çeler oy almak için proje yürütüyor”

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” çalışmaları yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirdi.
Ticaret Odası Başkanı :“Çeler oy almak için proje yürütüyor”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” çalışmaları yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirerek, Çeler’i “tamamen kendi siyasi geleceğini düşünmek ve oy almak için proje yürütmekle” suçladı.

KTTO Başkanı Deniz, yazılı açıklamayla, Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nü değerlendirdi.

Deniz, “Çeler, oy deposuna 2 ile 4 bin tik almayı hedefliyor” iddiasında bulunarak, yabancı işçinin oy deposu olmadığı ancak Çeler’in 2 bin ile 4 bin arasında tiklerini artırmak için ek maaş desteği projesi yürüttüğünü öne sürdü.

Ülkede geçen yıl başlayan ekonomik krizi bu dönemde ekonomik daralma olarak yaşamaya devam edeceklerine işaret eden Deniz, Türkiye’deki yerel seçimler sonrasında birçok bilinmeyenin de ortaya çıkacağını ve bu nedenle ekonomik krizi en az zayiatla atlatma çabası içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Deniz, Çeler tarafından hazırlanan tüzük değişikliğinin de sürpriz olduğunu, bu değişikliğin yerel istihdamın özel sektörde teşviklendirilmesi ve artırılmasına hiçbir şekilde hizmet etmeyeceğinin açık ve net olduğunu savundu.

Tüzüğün sadece işverenin isteğine bağlı olarak bir sendikayla toplu iş sözleşmesi imzalanması koşuluyla halihazırda çalışanları kapsayacağını ifade eden Deniz, “Yerel iş gücü içerisinde ayrımcılık ortaya çıkacaktır” dedi.

Tüm işsiz KKTC vatandaşlarının istihdam edilmesi halinde bile yabancı iş gücüne ihtiyaç olacağını belirten Deniz, “Sayın Çalışma Bakanımız maalesef hayatını şimdiden siyasete adadı ve bugün koltuğunda otururken bir sonraki seçimi düşünmeye başladı. ‘Seçimi kaybedersem ne iş yapacağım’ diye düşünmektedir. Dolayısıyla yabancı işçi onun oy deposu değildir. Ülkemizde halihazırda çalışan 61 bin KKTC çalışanı varken, tüzükten minimum 2 bin maksimum 4 bin işçinin faydalanacağı belirtildi. Bu da Sayın bakanımızın siyasi hedefini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Devletin denetim görevi olduğunu hatırlatan Deniz, “Bu noktada devletin de denetim görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Sadece bir inşaatta iş sağlığı ve güvenliğine aykırı hareket var diyerek tüm inşaatlara yabancı işçi ön izinlerini kaldırdım demek doğru değildir” şeklinde konuştu.

Deniz, yerel iş gücü istihdamının güçlendirilmesi için farklı projeler geliştirilmesi gerektiğini, özellikle eğitimde reforma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Deniz, “Genç işsiz ordusu istemiyorsak, mesleki eğitime önem verilmesi ve özendirilmesi lazım. Mesleki Eğitim Kampüsü adı altında çağdaş atölyeler, laboratuvarlar yapılması ve buraya girecek olan çocukların yetenekleriyle, becerileriyle seçilerek alınması lazım. Bu yerleşke içerisinde ülkemizdeki özel sektörün ihtiyaç duyacağı yerli iş gücünü oluşturmalıyız” dedi.

“KIB-TEK’TE YAPILAN SORUMSUZLUKTUR”

Öte yandan KIB-TEK ile EL-SEN arasında yapılan toplu iş sözleşmesi hakkında da değerlendirmede bulunan Deniz, ne hükümetin ne de bakanın bilgilendirilmeden kurumun kendi başına karar alabildiğini kaydetti.

Zaten şu an yaşanılan ekonomik sorunlar nedeniyle hane halkının yeterince zorluk çektiğini ve elektrik faturalarının kiraya yaklaştığını kaydeden Deniz, KIB-TEK’te yapılan harcamayı “sorumsuzluk” olarak gördüklerini ifade etti.

Deniz, “KIB-TEK’te ödenen maaşlar bugün gerek özel sektörden gerek kamu sektöründen kat kat fazladır. Bu düşüncelerin, niyetlerin değişmesi gerekiyor. Ne yaparsak kendimize yapıyoruz” sözlerini kullandı.

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