Ticaret Odası: Yerli üretim, ithalata konulan fonlarla desteklenemez

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yerli üretimin ithalata konulan fonlarla desteklenemeyeceğini belirterek, gıda ve temizlik ürünlerindeki fonlar başta olmak üzere tüm fonların kaldırılmasını istedi.
KTTO, ithalatta fon uygulamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yerli üretim tesislerinin desteklenmesinin Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine, ekonomik faaliyetlerin katma değerinin artmasına neden olacağı belirtilen açıklamada, KTTO’nun yerli üretimin desteklenmesinin başlıca savunucularından biri olduğu vurgulandı.

“Yerli üretim, ithalata konulan fonlarla bütçeye gelir sağlayarak ve piyasa pahalı hale getirilerek desteklenemez.” denilen açıklamada; yerli üretimin vergi uygulamaları, uygun fiyatlı enerji temini, kredi sistemleri ve yatırım indirimleri gibi araçlarla desteklenmesi ve yerli ürünlerin kaliteli, daha uygun fiyatlı olarak piyasada yer almasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Halkımızın en önemli sorunu haline gelmiş olan pahalılıkla, birlikte mücadele etmemiz ve piyasamızı ucuzlatmaya yönelmemiz gerekmektedir. Temel tüketim maddeleri olan gıda ve temizlik ürünlerindeki fonlar başta olmak üzere tüm fonlar kaldırılmalıdır. Hükümet, ‘yerli üretimi destekleme’ kisvesi altında pahalılık yaratmaktan vazgeçmelidir.” ifadelerine yer verildi.

