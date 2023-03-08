  • BIST 5.386,12
  • Altın 1104.633
  • Dolar 18.9335
  • Euro 19.9626
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Tıp-İş: Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Güçlüyüz; Örgütlüyüz

» »
Tıp-İş: Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Güçlüyüz; Örgütlüyüz
Tıp-İş: Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Güçlüyüz; Örgütlüyüz

Eşitsizliğe, Adaletsizliğe, Şiddete Karşı Güçlüyüz; Örgütlüyüz

Erkek egemenliğin, kapitalizmin, eril dilin, sosyal adaletsizliğin ve duyarsızlaşmanın karşısında kadın hekimler olarak söyleyeceklerimiz var. Yakın zamanda bu toplumda en temel insan haklarına saldıran din görevlisine karşı tepkisizliğiniz unutulmadı. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadıkça olası bir afet durumunda kadınlar en çok yara alanlardan oluyor. Dünyada göç ve yoksulluk kadınlaşıyor. Erkek devletler kadının emeğine, kimliğine, bedenine el koyuyor. Bu egemenlikten somut maddi kazançlar sağlıyor. Ev işleri, çocuk bakımı gibi işleri, kadınların koşulsuz şartsız karşılıksız yapması bekleniyor. Öbür taraftan namus, iffet, ahlak gerekçeleri ile canlarına kastediliyor. Kadın sağlığı ve doğurganlık hakları ile ilgili planlı politikalar izlemek yerine söz konusu kürtaj olunca hemen kadın bedeni üzerinden siyaset üretiliyor. Eşitlik ve özgürlük istiyoruz.

Biz topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz. Yaratılış gereği kırılgan narin çiçekler değiliz. Dünyaya zorluklara dayanıklı kahramanlar olarak da gelmedik. Umudumuz güçlü olmak zorunda kalmadığımız bir gelecek inşa etmek. Tarih boyunca insan yaşamı için verilen bu onurlu mücadelede sağlık emekçisi kadınlar en ön saflarda yer almıştır. Ne mutlu ki adamızda sağlık sektöründe kadın iş gücü her geçen gün artıyor. Bu hizmetin kilit noktalarında kadın hekimler olarak her zaman var olacağız. 8 Mart'ta birer çiçekten fazlasını hak ettiğimizi biliyoruz. Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede dilediğimiz gibi yaşamak istiyoruz.

Emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı07 Mart 2023 Salı 17:54
  • "Yeniden birleşme, eşitlik ve dayanışma için" kadınlar Ledra Palas'ta buluşuyor!07 Mart 2023 Salı 17:45
  • "Yeniden birleşme, eşitlik ve dayanışma için" kadınlar Ledra Palas'ta buluşuyor!07 Mart 2023 Salı 17:17
  • İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu08 Ocak 2023 Pazar 17:59
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Söyleşi Gerçekleştirdi03 Aralık 2022 Cumartesi 11:27
  • Avcıbaşı: Yüzyıllardır kadınlara tüm alanlarda uygulanan şiddet devam etmektedir25 Kasım 2022 Cuma 15:15
  • Dünya genelinde saatte 5'ten fazla kadın eşi veya ailesinden biri tarafından öldürüldü24 Kasım 2022 Perşembe 18:37
  • Taçoy'dan "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" mesajı24 Kasım 2022 Perşembe 18:25
  • CTP Kadın Örgütü Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak24 Kasım 2022 Perşembe 10:54
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, “Günümüzde Adet Projesi”ni tanıttı19 Kasım 2022 Cumartesi 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti