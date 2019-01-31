“Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine kontenjan getirilmesi masaya yatırıldı”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile bir araya geldi.

YÖDAK’ta gerçekleşen toplantıda, KKTC’de bulunan üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Sağlık Bilimlerinden mezun olan öğrencilerin sayısının giderek artması, bu nedenle ilgili bölümlerden mezun enflasyonunu engellemek için kontenjan getirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Sağlık Fakültelerinde belli branşlarda yoğunluk olduğuna dikkat çeken Bakan Besim, Tıp Fakültelerinde ülkemizde bulunan üniversitelerde şu anda okuyan sadece 240 KKTC vatandaşı olduğunu, sayının giderek arttığını, belli bir kontenjan sınırı getirilmesi gerektiğini belirtti.

Diş hekimliği ve tıp eğitiminin insan odaklı ve uygulama alanı olması gereken bir branş olduğunu belirten Besim, şu anda ülkemizde 220 aktif diş hekimi olduğunu, mevcut sayının AB standartlarında olduğunu ve sayının giderek çoğaldığını kaydetti.

Besim, bazı bölümlerde meslek enflasyonu olmaması gerektiğini, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Görüntü Teknikeri, Eczacılık, Fizyoterapi, Psikoloji gibi bölümlerde kontenjan uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

2019 yılı kontenjan uygulamaları için konuyu Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile görüşerek Bakanlar Kuruluna da götüreceğini aktaran Besim, KKTC’de görev yapacak olan tüm diş hekimleri ve hemşireler için mezun olduktan sonra İnternolarak (1 yıllık meslek içi eğitim) görmeleri şartı konulmasıyla ilgili olarak da ilgili meslek örgütleriyle çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Toplantıda bir ülkede ulusal eğitim politikasının olması ve eğitimin planlanmasının toplumun gelecekte çok daha verimli ve mutlu bir nesil yaratılmasının şart olduğunu vurgulandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın özellikle sağlık alanındaki fakültelerin akreditasyonu ve KKTC’li öğrenci yetiştirmeleri ile ilgili politikalarını çok yakından takip edileceği, bu konuda bir devlet politikası oluşturulması için çalışmaya kararlı oldukları anlatıldı.