  • BIST 1.408
  • Altın 461,812
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Toplam 7890  test yapıldı, 54'ü  yerel 73 pozitif vaka

» »
Toplam 7890  test yapıldı, 54'ü  yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 50 kişi taburcu edildi" 
Toplam 7890  test yapıldı, 54'ü  yerel 73 pozitif vaka

Toplam 7890  test yapıldı, 54'ü  yerel 73 pozitif vakaya rastlandı, 50 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54'ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2 

Girne 

Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2 


Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1 


16  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160  

Toplam Vaka Sayısı: 5410 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:''Bu topraklarda ne dini inançlarımız yok olacak, ne de ezan sesi susacak.”16 Nisan 2021 Cuma 18:17
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,gereken yasal düzenlemelerin yapılacağını ve kurslara devam edileceğini açıkladı16 Nisan 2021 Cuma 18:13
  • Şahali:"Ankara yargımıza da, iç işlerimize de, demokrasimize de karışamaz" deyiniz! Sıkar mı?16 Nisan 2021 Cuma 18:03
  • Avukat Serkan Mesutoğlu:Hakikaten yeter artık, neyse bedeli ödeyelim!16 Nisan 2021 Cuma 17:58
  • Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile toplantı...TDP katılmadı16 Nisan 2021 Cuma 17:55
  • İzcan: “Anayasa Mahkemesi’nin kuran kursları konusunda verdiği kararı selamlıyoruz”16 Nisan 2021 Cuma 17:42
  • AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC’de Kur’an-ı Kerim eğitim öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin değerlendirme16 Nisan 2021 Cuma 17:40
  • Turizm Emekçileri İnsiyatifi’nden Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti16 Nisan 2021 Cuma 17:28
  • Mehmet Harmancı:Yargımız elimizde kalan son kaledir, bunu elimizden almalarına izin vermemeliyiz.16 Nisan 2021 Cuma 17:18
  • KTMMOB:Bağımsız yargıyı hedef alan söylemler kabul edilemez16 Nisan 2021 Cuma 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti