Toplu Taşımacılar Birliği, T izinlerinin verildiği toplantı hakkında bilgi talep etti

Birlik, uzun süredir bekletilen ve gündeme alınmayan T izinlerinin, neden seçimlere yalnızca günler kala apar topar onaylandığının açıklanmasını istedi.

Birlik, uzun süredir bekletilen ve gündeme alınmayan T izinlerinin, neden seçimlere yalnızca günler kala apar topar onaylandığının açıklanmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamada, daha önce “mahkemelik” olduğu gerekçesiyle ertelenen izinlerin, hangi kriter ve istatistiklere göre verildiğinin açıklanması gerektiği belirtildi.

Verilen izinlerin, yapılması planlanan büyük toplu taşımacılık reformuna da gölge düşüreceği iddia edilen açıklamada “Haklarımızı sonuna kadar arayacak, yasal süreçlerin tümünü işleteceğiz” denildi.