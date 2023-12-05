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Töre, Ordu’dan gelen öğrencileri kabul etti

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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre , bir proje kapsamında Ordu’dan gelen Kabakaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Töre, Ordu’dan gelen öğrencileri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan okul öğretmenlerinden proje sorumlusu Engin Lafçı “Çevreme duyarlıyım, değerlerime saygılıyım” projesi çerçevesinde KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, Kıbrıs’ın kendileri için milli ve manevi büyük bir değer olduğunu söyledi.

Zorlu Töre de, KKTC’nin bir Türk devleti olduğuna değinerek onu yaşatmanın bütün Türk milletinin görevi olduğunu belirtti.

20 Temmuz  Barış Harekatı’ndan bu yana özgürlük ve güvenlik içinde yaşandığını ifade eden Töre, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün  devamının kendileri için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesinde buluştuklarını kaydeden Töre, Türk milletinin mensubu olma şuurunu taşıdıklarını kaydetti.

Töre, öğrencilerin KKTC’yi ve burada verilen mücadeleyi iyi anlayarak, ülkede iyi zaman geçirmelerini diledi.

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