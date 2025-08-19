Trafik Dairesi AA---E serisine ait plakalar için 21 Ağustos'ta açık artırma yapacak!

  • BIST 10949.72
Trafik Dairesi Müdürlüğü, AA---E serisine ait plakalar için başvuruların 21 Ağustos’a kadar alınacağını, birden fazla talep olması halinde 22 Ağustos’ta açık artırma yapılacağını duyurdu.
Trafik Dairesi Müdürlüğü, özel seçilmiş plakaların açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre, kayıt işlemleri hazır olan araç sahipleri ve motorlu araç satıcıları, gerekli evraklarla birlikte AA---E serisine ait plaka başvurularını 21 Ağustos 2025 saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

Herhangi bir plaka için birden fazla başvuru olması halinde ise, 21 Ağustos’ta açıklanacak saatlerde, 22 Ağustos 2025 tarihinde açık artırma gerçekleştirilecek.

Trafik Dairesi, başvuru yapacakların belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

 

