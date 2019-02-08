"Trump, Venezuela’yı saplantı haline getirdi"

Donald Trump'ın darbeyi desteklediğini vurguladı. Öte yandan Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, "ABD ve Kolombiya'nın fiili güçleri Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki yönetim krizinin yansımaları devam ederken konu hakkında Meksika gazetesi La Jornada’ya açıklamalarda bulundu. La Jornada ile yaptığı röportajda Maduro, ABD yönetiminin önderlik ettiği hükümeti devirme niyetini gizlemediğine dikkat çekti. Maduro, “Aylar önce, New York Times ve Washington Post, Beyaz Saray’ın Mart ve Nisan aylarında askeri bir girişimde bulunacağını dair kanıtlar ortaya koydu. Kimin komplo kurduğunu, paralarını kimin verdiğini, nasıl ödediğinin ayrıntıları ile haber yaptılar. Bu ifadeler sahip oldukları emperyalist saplantının yeterli bir kanıtıdır” sözlerini kullandı.

"TRUMP, MEKSİKA VE URUGUAY'IN VENEZUELA GİRİŞİMLERİNİ BALTALAMAK İSTİYOR"



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhaliflerle arasındaki siyasi krizi çözmek için Meksika ve Uruguay tarafından başlatılan diyalog girişimlerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından baltalanmak istendiğini söyledi.



Venezuela'da ABD ve bölge ülkelerinin askeri ve siyasi müdahaleciliği karşısında düzenlenen "Hands Off Venezuela" (Venezuela'dan ellerini çek) imza kampanyasına ülkenin tüm kentlerindeki Bolivar meydanlarında katılım devam ediyor.



Başkent Caracas'ın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda başlatılan imza kampanyasına Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile katıldı.



Maduro burada yaptığı konuşmada, "Barış için, Venezuela'nın kutsal egemenliği ve Venezuela'nın kendi kaderini belirleme hakkını savunmak için imzaladım. Venezuela'ya saygı gösterin." dedi.



Venezuela'nın geleceğini belirleyecek günlerden geçtiklerini vurgulayan Maduro, ülkesinde denenen darbe girişiminin başarıya ulaşamadığını belirtti.



ABD yönetiminin Venezuela'yı "demokrasi ve özgürlük" adına hedef aldığını dile getiren Maduro, şunları söyledi:



"Bu hiç de öyle değil. Venezuela’da devlet başkanlığının gasbedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan. Belki bizim ideolojimiz ya da bakış açımız sizin hoşuna gitmiyor olabilir ama biz varız ve milyonlarcayız. Bu sözleri milyonlarca Venezuelalının imzasıyla birlikte ABD halkına yöneltiyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Uruguay ve Meksika tarafından Venezuela'da barışçıl bir çözüm bulunması için başlatılan iyi niyetli diyalog girişimlerini baltalamak istiyor."



Muhalefete de seslenen Maduro, Venezuela'nın iyiliği için müzakere etmek gerektiğini, bunu reddetmenin "güç kullanmayı bir metod olarak görmek" anlamına geldiğini vurguladı.



"İNSANİ KRİZ YALAN"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD başta olmak üzere uluslararası bir koalisyon oluşturulduğunu, bu ülkelerin Venezuela’nın petrol ve diğer zenginliklerinde gözü olduğunu söyledi.



Bu koalisyonun, bir işgal için "Venezuela’da insani kriz" olduğu yönünde yanlış bilgiler verdiğine dikkati çeken Maduro, "Venezuela'da bir insani kriz yok." dedi.



Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.



​ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.



"ABD VE KOLOMBİYA VENEZUELA'DA DARBE EYLEMLERİNİ DESTEKLİYOR"

Diğer taraftan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela Başkanlık Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında, 31 Ocak'ta tutuklanan eski Albay Oswaldo Valentin Garcia Palomo'nun, Venezuela'da yapmayı planladığı askeri darbenin ABD ve Kolombiya hükümetleri tarafından desteklendiğini açıkladı.

Rodriguez, savcılık izniyle Palomo'nun itiraflarının olduğu bazı görüntüleri izletti. Görüntülerde, Palomo'nun, Venezuela'da askeri darbe planladığını itiraf ettiği görülüyor.

Görüntülerde, Palomo, Kolombiya'da kendisini destekleyen bir CIA ajanı ve Kolombiya polisiyle buluştuğunu, bu kişilerin bağlantı işlerini yaptıklarını ve Venezuela'da askeri operasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını söylüyor.



Rodriguez, ABD ve Kolombiya hükümetlerinin Mayıs 2018'deki seçim döneminde de Venezuela'da darbe girişiminde bulunduklarını hatırlatarak, ocak ayındaki darbe girişiminin de başarısız olduğunu söyledi.



Ağustosta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya drone kullanılarak girişilen suikastın planlamasının Kolombiya'da yapıldığını ileri süren Rodriguez, "ABD ve Kolombiya'nın fiili güçleri Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor." ifadesini kullandı.



Rodriguez, Palomo'ya yönelik yürütülen operasyonlarda birçok cephane, silah, kurşun geçirmez yelek, uydu telefonları, istihbarat kimlik kartları ve gazeteci kimliklerinin ele geçirildiğini aktararak, cephanelerin fotoğraflarını basın toplantısı sırasında gösterdi.



Palomo'nun askeri darbeyi Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde planladığı bilgisini de paylaşan Rodriguez, Venezuela hükümetinin Interpol'e Palomo'nun yakalanması için birçok kez başvurmasına rağmen, eski albayın defalarca Miami'ye gittiğini sözlerine ekledi.

GUAİDO’DAN DA PAPA’YA MESAJ GİTTİ



Öte yandan Maduro’nun Papa’ya mektup yazarak arabuluculuk teklif etmesinden sonra Guaido’dan cevap geldi. Guaido, “Papa ve bize yardım edebilecek tüm diplomasilere, herkesle görüşmeye hazırız. Maduro iktidarının sona ermesi için geçiş hükümeti ile işbirliği yapmalarını ve serbest seçimlere gidilebilmesi çağrıda bulunuyorum” dedi. Daha önce kullandığı, Venezuela, ABD’nin yeni Vietnam’ı olur sözlerini tekrarladı.



CABELLO’DAN ABD’YE GERİLLA SAVAŞI TEHDİDİ



Venezuela Ulusal Anayasa Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello ise, ABD’nin Nicols Maduro’yu iktidardan indirmek için planlandığı askeri darbeyi istila olarak değerlendirdi. Cabello, “Onlar gelirse (ABD askerleri) gerilla savaşı yaşanır” ifadelerini kullandı.



MADURO’YA İNGİLTERE HALKINDAN DESTEK



Venezuela’daki kriz devam ederken İngiliz halkı Maduro için destek gösterisi düzenledi. Başkent Londra’da toplanan vatandaşlar ABD’ye karşı Maduro’yu desteklediklerini belirtti.

