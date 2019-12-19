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Trump'tan 'azil' açıklaması: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum

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ABD Temsilciler Meclisi'nde azlinin onaylanması sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Trump, 'Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum, gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi?' dedi.
Trump'tan 'azil' açıklaması: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda azlinin 197 'hayır'a karşı 230 'evet' oyuyla kabul edildiği sırada Michigan'da seçim mitingi düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada üç Demokrat temsilcinin taraf değiştirerek kendisi lehine oy kullandığını söyleyen Trump, "Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır. Onlar azil edilmeli, her biri" dedi.

Trump, "Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum. Gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi? Bu ülke daha önce olduğundan çok daha iyi durumda. Hiçbir yanlış yapmadık. Cumhuriyetçiler arasında daha önce hiç olmadığı kadar destek alıyoruz" diye konuştu.

Trump'ın mitingi esnasında bulunan Trump karşıtları da "Kovuldun" yazılı pankart açtı. Pankartı açanlar miting salonundan çıkarıldı.

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