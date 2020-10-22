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TTB’den Grip Aşısındaki Kısıtlamaya Tepki

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"Yaygın, ücretsiz aşı haktır" diyen Türk Tabipleri Birliği, aşının kademeli olarak yapılacak olmasına, "Kısıtlama mesleki özerkliğimize müdahaledir" diye tepki gösterdi.
TTB’den Grip Aşısındaki Kısıtlamaya Tepki

Sağlık Bakanlığı, influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağladığını, belirlenen risk gruplarını ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Aşının dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edileceğini de duyuran Sağlık Bakanlığı, ilgili aşının hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacağını, yalnızca serbest eczanelerce temin edileceğini, Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacağını açıkladı.

“YAYGIN, ÜCRETSİZ AŞI HAKTIR”

Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Türk Tabipleri Birliği, aşıya getirilen kısıtlamanın mesleki özerkliğe müdahale olduğunu savundu.

TTB’nin açıklamasında, “Grip salgını kapıda. Uyardık, uyarıyoruz! Yaygın, ücretsiz aşı haktır. Derhal yeterli miktarda aşı temin edilmelidir! Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlama mesleki özerkliğimize müdahaledir. Temin edilen grip aşısı sayısı sağlıkçılara ve vatandaşa ivedi bir şekilde açıklanmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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