  • BIST 10730.72
  • Altın 4371.716
  • Dolar 40.6571
  • Euro 47.0607
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Tufan Erhürman: Erdinç Gündüz Kıbrıs Türk kültürünün çok önemli bir değeriydi

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayatını kaybeden Erdinç Gündüz için yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk müziği, Kıbrıs Türk kültürü çok önemli bir değerini, sevgili Erdinç Gündüz’ü yitirdi. Hep yüreklerimizde olacaksın Erdinç Abi” ifadelerini kullandı.
Tufan Erhürman: Erdinç Gündüz Kıbrıs Türk kültürünün çok önemli bir değeriydi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayatını kaybeden Kıbrıs Türk müziğinin önemli isimlerinden Erdinç Gündüz için taziye mesajı yayımladı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk müziği, Kıbrıs Türk kültürü çok önemli bir değerini, sevgili Erdinç Gündüz’ü yitirdi. Hep yüreklerimizde olacaksın Erdinç Abi” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, Gündüz’ün ailesine, sevenlerine ve tüm topluma sabır diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor01 Ağustos 2025 Cuma 15:44
  • Sanayi Odası’nın 39. Olağan Genel Kurulu yarın01 Ağustos 2025 Cuma 15:38
  • BRTK’da uzun yıllar hizmet veren, Sıla 4 grubunun üyelerinden Erdinç Gündüz hayatını kaybetti01 Ağustos 2025 Cuma 14:35
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle TMT Mücahitler Derneği’nde tören düzenlendi01 Ağustos 2025 Cuma 14:20
  • 37 yaşındaki Meratishirazi aracıyla birlikte kayıp01 Ağustos 2025 Cuma 13:18
  • Basketbol 1.5 yılda 2 kattan fazla büyüdü01 Ağustos 2025 Cuma 13:15
  • Lefkoşa'da 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi01 Ağustos 2025 Cuma 13:15
  • 0.5 gramla yakalandı01 Ağustos 2025 Cuma 13:14
  • Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı: Kürtaj yasal olmasına rağmen devlet hastanelerinde bu hizmet verilmiyor01 Ağustos 2025 Cuma 12:12
  • Rum yönetimi İskele Kaza Mahkemesi’nin tutuklu 5 Rum'dan 2'siyle ilgili kararını “infialle” karşıladı01 Ağustos 2025 Cuma 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti