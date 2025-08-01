Tufan Erhürman: Erdinç Gündüz Kıbrıs Türk kültürünün çok önemli bir değeriydi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayatını kaybeden Kıbrıs Türk müziğinin önemli isimlerinden Erdinç Gündüz için taziye mesajı yayımladı.
Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk müziği, Kıbrıs Türk kültürü çok önemli bir değerini, sevgili Erdinç Gündüz’ü yitirdi. Hep yüreklerimizde olacaksın Erdinç Abi” ifadelerini kullandı.
Tufan Erhürman, Gündüz’ün ailesine, sevenlerine ve tüm topluma sabır diledi.
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