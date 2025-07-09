Tufan Erhürman: Tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı dönemi, sıfır müzakere ile geçti

CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele bölgesindeki köy ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi. Erhürman, “Tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı dönemi, sıfır müzakere ile geçti” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ziyamet, Yeşilköy, Erenköy, Sipahi Köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Erhürman, gerçekleştirdiği konuşmalarda “hep birlikte yönetme” vurgusu yaptı.

Tufan Erhürman, “Ekim ayında vereceğimiz karar son derece önemlidir. Bu karar, Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleyecek. Aslında çocuğumuza, torunumuza oy vereceğiz” diye konuştu. Erhürman’a ziyaretleri boyunca Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat eşlik etti.

“BU ÜLKEYİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı makamından nelerin beklenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, geçen beş yılı boşa geçen beş yıl olarak niteledi. Cumhurbaşkanının iç meselelere de öncülük yapmasının ve liderlik etmesinin önemine işaret eden Erhürman, dört buçuk senedir bu memlekette hiçbir müzakere olmadığını kaydetti.

“TARİHTE İLK KEZ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİ, SIFIR MÜZAKERE İLE GEÇTİ”

“Tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı dönemi, sıfır müzakere ile geçti” diyen Erhürman, yeni bir geçiş noktasının dahi açılamadığını, var olan geçiş noktalarının rahatlaması açısından bile hiçbir gelişme yaşanmadığını hatırlattı. Bir an önce Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini masaya taşımaya, uluslararası alanda diyalog kurmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Tufan Erhürman, “Ekim ayında vereceğimiz karar son derece önemlidir. Bu karar, Kıbrıs Türk halkının geleceğini belirleyecek. Aslında çocuğumuza, torunumuza oy vereceğiz. Çocuklarımız, yaşadığımız belirsizlikten dolayı gözlerini göç yollarına dikti. Oysa biz, çocuklarımız bu topraklara tırnaklarını geçirebilsin diye birlikte mücadele etmek zorundayız” diye ekledi.