TUI'den Türkiye'ye kötü haber!

Daha önce Türkiye'ye yönelik turları 15 Ağustos'a kadar iptal eden TUI, İngiltere’den Türkiye’ye uçuşlarını 1 Eylül’e kadar askıya aldı.

Daha önce Türkiye'ye yönelik turları 15 Ağustos'a kadar iptal eden TUI, İngiltere’den Türkiye’ye uçuşlarını 1 Eylül’e kadar askıya aldı. TUI'nin dün aldığı karar sonrası rezervasyon yapmak isteyenler iptal kararıyla sarsıldı. İngiltere hükümetinin bugün seyahat listesini güncellemesinde Türkiye için beklentisi olan vatandaşlar için endişe veren bu gelişme Türkiye’nin bu güncellemede de kırmızı listeden çıkma şansının küçük olduğu şeklinde yorumlandı.

Yeni güncellemede İngiltere’nin uyguladığı trafik ışığı listesinde kırmızı listeden sarı listeye geçmesi beklenen Türkiye’de vaka sayılarındaki artış ve yaşanan orman yangınları bir süredir İngiliz basınında da gündem oldu.

Türkiye sarı listeye geçmese de amber plus denilen ve İtalya’nın da içinde bulunduğu bir ara listeye geçmesi bekleniyor. Ayrıca İngiltere’nin ABD ve AB vatandaşları için aldığı çift aşısını olmuş yolcuların karantinasız ülkeye giriş kararı, kırmızı listede olup çift aşısını olmuş yolcular için bir ayrıcalık beklentisi var.