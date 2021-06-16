  • BIST 1.431
  • Altın 509,573
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,3502
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Turizmi Ve Gelen Turisti Sahiplenelim

» »
Turizm Emekçileri Platformu, ülkemize gelen turistlerin yaşadıkları sıkıntıları aktardıkları geçen haftaki açıklamalarının ardından, yine mağduriyet yaşayan bir turistin yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.
Turizmi Ve Gelen Turisti Sahiplenelim

Turizm Emekçileri Platformu, ülkemize gelen turistlerin yaşadıkları sıkıntıları aktardıkları geçen haftaki açıklamalarının ardından, yine mağduriyet yaşayan bir turistin yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Ülkemize gelen misafirlerde yarattığımız imajı yansıtmak adına mektubu paylaşma ihtiyacı duyduklarını belirten Turizm Emekçileri Platformu, turistlerle yaşanan diyalogları turizme karşı yıllardır oluşturulmak istenen negatif algıya bağladı. Oluşturulmak istenen negatif algıdan ötürü dışa vuran davranışların, turistler üzerindeki etkinin anlaşılması açısından bu mektubun önem taşıdığını düşünen Turizm emekçileri Platformu’nun kendilerine bir turistin ulaştırdığı ve kamuoyu ile paylaştığı mektup şöyle:

“TURİSTE “HOŞ GELDİNİZ” KÜLTÜRÜ OLMAYAN İNSANLAR TOPLULUĞU

Hafta sonu tatilimi geçirmek için sıklıkla geldiğim KKTC’de havaalanındaki polislerin davranışlarına ve bırakın bir güler yüz ile “hoş geldiniz” demelerini, “buraya neden geldiniz” türü bakışlarına alışığım.

Tatilimi geçirdiğim otelde, Rum kesimine uçup, orada birkaç gün kalmış sonra da Kuzeye geçmiş yabancı turistlerle sohbet etme imkânım oldu.

Mektubuma attığım başlığı bu yabancı turistten duydum. Larnaka’ya ve KKTC’ye girerken sınırda, havaalanında yaşadığı tecrübeyi karşılaştırıp, KKTC için aynen bu cümleyi kullandı:

“Turiste hoş geldiniz demeyi bilmeyen bir kültür”. Bir yabancının, soydaşlarımız için kullandığı bu cümle beni fazlasıyla üzdü. Sohbetin devamında, Ortadoğulu bu turist Rum tarafında, havaalanında polisinden gümrükçüsüne kadar ülkelerinde yeniden turist görmenin mutluluğu ile nasıl ilgi ve güler yüz ile karşıladıklarını anlattı.

Kuzey ile Güney’in davranışlarının neden bu kadar farklı olduğunu sorguladı. Yanıt veremedim.

Daha sonra kaldığım otel yetkililerine bu sohbetimi aktarırken, diğer yabancı misafirlerinin KKTC’ye geçerken Türk yetkililerin çıkardıkları zorlukları duydum.

Bana, sınır kapısına gece yarısından 15 dakika sonra gelen yabancı bir turistin araçla doğruca kalacağı otele gidecek olmasına rağmen, “sokağa çıkma yasağı başladı” gerekçesiyle ülkeye sokulmadığını anlattılar.

Negatif PCR test sonuçları telefonlarında olup, kağıt üstünde olmadığı gerekçesiyle bir grup turistin yine KKTC sınır polisi tarafında ülkeye sokulmadıklarını anlattılar.

Paraya, vergiye, tanınmaya, olumlu uluslararası imaja fazlasıyla muhtaç KKTC’de bu davranışların sorumlusu kimdir bilemem ama görevlilere yerleşmiş bu mevcut “KKTC’YE HOŞ GELMEDİNİZ, DEFOLUN” zihniyeti ile mücadele etmemek ülkeye yapılacak en büyük hainliktir diye düşünüyorum.

Umarım en kısa zamanda bu ceberut yaklaşım değişir ve geleneksel Türk misafirperverliğine yakışır bir tutum içine girilir

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikalar Mukayyidi Mehmet Yavuzhan Oldu16 Haziran 2021 Çarşamba 16:53
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Diplomasi Forumu’na Katılmak Üzere Yarın Antalya’ya Gidiyor16 Haziran 2021 Çarşamba 16:37
  • Hukuk Komitesi Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Oy Birliğiyle Onayladı16 Haziran 2021 Çarşamba 16:28
  • Arıklı, KAMU-SEN ve Taşel İşçileri İle Görüştü16 Haziran 2021 Çarşamba 15:54
  • Sideral Denizcilik: 34$'a alınan yakıtı 32,48$'a taşımak için teklif vermiştik! İhaleyi iptal ettiler. Şimdi yine aynını yapıyorlar!16 Haziran 2021 Çarşamba 15:47
  • Öğretmenler Aşılanıyor16 Haziran 2021 Çarşamba 15:32
  • HÜR-İŞ: “Sigorta Emeklilerine Ek Vergi Tamamen Yasadışı Bir Yaklaşım”16 Haziran 2021 Çarşamba 15:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar Akil Dost Konseyi Komitesi Heyetini Kabul Etti16 Haziran 2021 Çarşamba 15:28
  • Son Dakika Haberi: 300 Bin aşı geliyor16 Haziran 2021 Çarşamba 15:00
  • 20 Haziran’a Kadar Borcunu Ödemeyenlerin Elektiriği Kesilecek16 Haziran 2021 Çarşamba 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti