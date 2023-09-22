  • BIST 8081.51
  • Altın 1681.795
  • Dolar 27.1493
  • Euro 28.9023
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Türk-Rus Ortak Merkezi, Ermenistan'ın 258 ateşkes ihlalini belirledi

» »
Türk-Rus Ortak Merkezi tarafından 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali belirlendi.
Türk-Rus Ortak Merkezi, Ermenistan'ın 258 ateşkes ihlalini belirledi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve gözlemlemek için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

30 Ocak 2021'den itibaren çalışmaya başlayan Merkez'in faaliyetleri, Türk ve Rus heyetleri tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklara ilişkin yönetmeliğe uygun devam ediyor.

Bölgede barış ve huzurun tesisi için görev yapan Merkez, İHA'lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri belirliyor, her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ediyor.

Çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığı Merkezde aynı zamanda gerçekleştirilen ihlaller raporlanıyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus Ortak Merkezi tarafından 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali belirlendi.

Azerbaycan Türk Ortak Merkez Komutanlığı tarafından da tespit edilen ihlaller raporlandırıldı.

Gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan'ın işgali altındaki 5 kent merkezinin kurtarılmasının ardından Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Bildiride, tarafların ateşkese uyması, denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Türk ve Rus savunma bakanları tarafından imzalanmış, Merkez, 30 Ocak 2021'de düzenlenen törenle faaliyetlerine başlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, Baerbock'un "diktatör" ifadesi nedeniyle Alman büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı19 Eylül 2023 Salı 13:40
  • Hindistan ile Kanada arasında kriz: Diplomatlar ihraç edildi19 Eylül 2023 Salı 11:18
  • Azerbaycan, Ermenistan'dan ordusunu Karabağ'dan çekmesini talep etti19 Eylül 2023 Salı 08:37
  • Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 gemi tespit edildi13 Eylül 2023 Çarşamba 13:45
  • Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu13 Eylül 2023 Çarşamba 10:43
  • Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü13 Eylül 2023 Çarşamba 09:49
  • Kim Jong-Un Putin ile görüşmek için yola çıktı11 Eylül 2023 Pazartesi 11:34
  • Adı değişti! G20 zirvesinde Hindistan 'Bharat' oldu10 Eylül 2023 Pazar 09:20
  • CNN: Musk, Kırım'daki Starlink'in kapatılmasını emretti08 Eylül 2023 Cuma 09:39
  • Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi07 Eylül 2023 Perşembe 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti