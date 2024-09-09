Türk-Sen: Asgari Ücret Ne Olacak?

"Son dönemlerde sürekli olarak yapılan aşırı ZAMLARLA açlık sınırının altında kalan Asgari Ücret ve bu ücretle yaşamını gerektiği gibi sürdüremiyen Asgari Ücretliler resmen açlığa mahkum edilmişlerdir."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNU NİYE TOPLANTIYA ÇAĞIRMIYOR

YOKSA ENGELLEYEN Mİ VAR ?

Son dönemlerde sürekli olarak yapılan aşırı ZAMLARLA açlık sınırının altında kalan Asgari Ücret ve bu ücretle yaşamını gerektiği gibi sürdüremiyen Asgari Ücretliler resmen açlığa mahkum edilmişlerdir.

1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yeni ASGARİ ÜCRET belirlenerek uygulamaya girmesi gerekirken Asgari Ücret Komisyonu hala daha toplantıya bile çağırılmıyor.

Son dört aylık hayat pahalılığıda açıklanmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının neden hala daha Komisyonu toplantıya çağırmıyor anlamak mümkün değildir. Yoksa Asgari Ücretin çok olduğunun ve değiştirilmemesi gerektiği konusunda baskılar mı var ? varsa bunun da kamuoyuna açıklamak zorundadır.

TÜRK-SEN olarak çağrımız ACİL olarak ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUN’NUN toplanarak 1 EYLÜL 2024’den itibaren geçerli olacak şekilde Yeni Asgari Ücretin belirlenmesidir.

Arslan Bıçaklı

Genel Başkan