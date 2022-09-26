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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na mağlup oldu

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Türk futbolunun en ağır hezimetlerinden biri bu gece yaşandı! Türkiye, Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenildi. Uluslar B Ligi'ni garantileyen A Milli Takımımız, Lüksemburg beraberliğinden sonra kötü futbolunu Faroe Adaları karşısında da sürdürdü.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na mağlup oldu

Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Faroe Adaları ile Türkiye karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 2-1 kaybederek tarihine skandal bir sonuç ekledi! Birçok kaliteli oyuncumuza rağmen oyun olarak rakibine diş geçiremeyen Türkiye, ilk yarıda başa baş oyun oynayan rakibinden 51 ve 59. dakikalarda gol yiyerek sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Millilerimizin tek golünü ise oyuna 60. dakikada giren Serdar Gürler 89. dakikada kaydetti.

3-3’lük Lüksemburg beraberliğindeki kötü oyun, FIFA Dünya sıralamasında 125. sırada yer alan Faroe Adaları karşısında da sürdü. İlk yarıda etkili olamayan Türkiye, 51. dakikada Davidsen’in şutuna engel olamayarak topu filelerinde gördü. Büyük sevinç yaşayan Faroe Adaları 59. dakikada ise Edmundsson ile tarihi boyunca aldığı en önemli galibiyete imza atmayı başardı.

Bu sonucun ardından Faroe Adaları 2016’daki Yunanistan galibiyetinden sonra Malta, Letonya, Andorra, Lihtenştayn ve Litvanya haricinde Türkiye’yi mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi takım 8 puanla 3. sırada yer alırken; ilk 4 maçında gol yemeyen ve son iki maçta 5 gol yiyen Türkiye ise 13 puanla Uluslar B Ligi’ne yükseldi.

KEREM ATTI AMA BAYRAK KALKTI

41. dakikada İrfan Can sol kanattan defansın arkasına sarkan Kerem’i çok iyi gördü. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edip ceza sahasına girerek topu kalecinin üzerinden aşırtıp filelere gönderdi ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı. VAR odası da kısa süreli kontrolden sonra kararı onaylayarak golü geçersiz saydı.

FAROE ADALARI ÖNE GEÇTİ

51. dakikada sağ kanattan Vatinhammar, Eren Elmalı’yı çok kolay geçerek ters kanattaki Davidsen’i gördü. Topu kontrol edip sol ayağıyla sert şut çeken sol bekin şutunda top Ozan Kabak’a da çarparak ağlarımıza gitti: 1-0.

8 DAKİKA SONRA 2 OLDU!

1-0 öne geçtikten sonra cesareti de artan Faroe Adaları, 59. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Andreasen’in savunmanın arkasına aşırttığı topta savunmamız yine çaresiz kaldı ve Edmundsson klas bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

TEK GOLÜMÜZ SERDAR’DAN

Maçın 89. dakikasında A Milli Takımımızın tek golü geldi. Serdar Dursun pas atmak isterken savunmadan dönen topu kafa topuyla Serdar Gürler’e bıraktı. Başakşehir forması giyen Serdar gelişine çektiği şutta topu uzak köşeye göndererek maçın skorunu 2-1 olarak ilan eden golü kaydetti.

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