Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’la Telefonda Görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.
AA’nın haberine göre diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Tatar'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.
AA’nın haberine göre diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Tatar'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
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