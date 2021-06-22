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Türkiye Futbol Federasyonu Çim Saha Denetcisi ve UEFA Çim Saha Uzmanı LAÜ’nün konuğu oldu...

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LAÜ’de “Çim Alanların Tesisi ve Bakımı” ele alındı
Türkiye Futbol Federasyonu Çim Saha Denetcisi ve UEFA Çim Saha Uzmanı LAÜ’nün konuğu oldu...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi “Çim Alanlarının Tesisi ve Bakımı: Futbol” konulu çevrim içi etkinlik gerçekleştirdi. LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Çim Saha Denetçisi Dr. Tuğrul Hocaoğlu ve UEFA Çim Saha Uzmanı, Uluslararası Saha Bakım Yöneticisi Direktörü Dean Gilasbey sunumları ile katkı koydu.

“Hibrit alanlarda sentetik çimler ile doğal çimler bir arada kullanılıyor”

Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz’ın verdiği bilgiye göre Dean Gilasbey yaptığı sunumda çim sahaların tüm bir yıl boyunca aynı kalitede standartlarında olması gerektiğinden ve bunun sağlanmasının zorluklarından bahsetti. Gilasbey, futbol gibi çim üzerinde ciddi baskılara neden olan aktivitelere karşı çimleri dayanıklı kılmak için sürekli olarak bilimsel çalışmalar yapıldığından bahsetti. Gilasbey son yıllarda daha çok hibrit alanların yaygınlaştığından söz etti. Hibrit alanlarda sentetik çimler ile doğal çimlerin bir arada kullanıldığına dikkat çeken Gilasbey, bu yöntem ile hem görsel hem de dayanıklılık yönünden daha başarılı olunduğuna vurgu yaptı. Gilasbey futbolun en önemli spor dalları arasında yer aldığı çok sayıda ülkede denetimler yaptıklarını ve bu denetimlerde yıllık ortalama 50.000 adet örnekleme yaptıklarından bahsetti.

Daha sonra söz alan Dr. Hocaoğlu çim alanlarında başarıyı etkileyen faktörleri şöyle sıraladı:

  • Hava
  • Yağış
  • Sıcaklık
  • Toprak yapısı
  • Alt tabakanın tipi
  • Topografik yapı

“Çim sahaların bakımı düzenli ve doğru şekilde olmalı”

Çim sahaların doğru tesisinin yanında düzenli bakımlarının da doğru şekilde yapılmasının çok önemli olduğunu aktaran Hocaoğlu, bu bakımların ıslak ve çamurlu sahalar, kuru ve çim-siz sahalar ve ev sahibi avantajı olan sahalarda farklı şekillerde olması gerektiğine vurgu yaptı. Bakımda biçmenin öneminden bahseden Hocaoğlu, biçmenin nedenlerini, biçme makine çeşitlerin makine büyüklüğü, kesim yüksekliği, kesim sıklığı, artıkların toplanması, kesim yönü ve zemin ıslaklığı konularını ayrı ayrı anlattıktan sonra, bakımda yapılan en önemli hatalardan bahsetti. Yıllık bakım içerisinde ayrıca gübreleme, havalandırma, kumlama ve hastalık-zararlı kontrolünün çok önemli olduğuna vurgu yapan Hocaoğlu, farklı iklim ve toprak koşullarında bu uygulamaların farklılık gösterdiğine de değindi. Hocaoğlu ayrıca, özellikle soğuk ve karlı iklim koşullarında alttan ısıtma tekniklerinin son derece faydalı olduğundan bahsederek, bu faydalar arasında bitki köklerinin sıcak tutularak bitki besin elementlerinin alımını sağlamak ve bitkilerin donmasını önlemek olduğuna dikkat çekti.

 

Sunumlar sonrasında soru/cevap bölümüne geçilen etkinlikte özellikle Akdeniz iklim koşullarında hem sıcak hem de soğuk hava koşullarında (yazlık ve kışlık olarak) uygun olabilecek çeşitler üzerinde duruldu.  Bu bağlamda daha çok paspalum kullanıldığından bahsedildi.

Her iki konuşmacı da gerek sporcu sağlığı gerekse oyun performansı üzerinde son derece önemli etkileri olduğu bilinen çim sahaların tesisi ve bakımı konusunda profesyonelliğin önemine vurgu yaptı. Sahalarda düzenli bir program çerçevesinde bakım işlerinin takip edilmesi gerektiği ve bu yönde ayrılacak kaynağın büyük getirileri olacağına değinildi.

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