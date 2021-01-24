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Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan, askerlik süresini 12 aya çıkardı

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkede 9 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 12 aya çıkarılacağını açıkladı.
Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan, askerlik süresini 12 aya çıkardı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkede 9 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 12 aya çıkarılacağını açıkladı.

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik sonrası bölge ülkeleriyle savunma alanında iş birliği imzalayan ve savunmasını güçlendirmek için Fransa'da savaş uçağı satın alan Atina yönetimi, askerlik süresini de uzatıyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, yeni askerlik süresine ilişkin kararın mayıs ayından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ancak yeni kanuna göre askerliğini Türkiye sınırında ve bazı Ege adalarında yapmak isteyen Yunan askerleri, 9 ay askerlik yapacakü

Doğu Akedeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile Atina ilişkileri bir süredir gergin. Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerilim nedeniyle Fransa'da 18 Rafale savaş uçağı satın almıştı.

Aylar süren 'tehlikeli gerginliğin' ardından Oruç Reis gemisini limana geri dönmüşAnkara da AB ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu yönünde mesajlar vermişti.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile başlayacak olan görüşmelere ilişkin olarak "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz." dedi.

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