Türkiye Kupası’nda gözler çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü saat 14.00’te başlayacak kurayla belirlenecek.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Galatasaray’ın seribaşı olmaması nedeniyle final öncesi derbi ihtimalini arttırıyor. Çeyrek final mücadeleleri tek maç, yarı finaller ise çift maç üzerinden oynanacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.