  • BIST 5.550,21
  • Altın 1164.903
  • Dolar 18.8069
  • Euro 20.4935
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek

» »
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Çeyrek final 28 Şubat'ta başlayacak

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik ligden ihraç edildi20 Ocak 2023 Cuma 12:19
  • Ronaldo ve Messi, Riyad'daki maçta karşı karşıya gelecek19 Ocak 2023 Perşembe 17:11
  • VAR konuşmaları canlı yayınlanacak19 Ocak 2023 Perşembe 15:48
  • Suudi emlak kralı, Messi ve Ronaldo için 2,2 milyon sterlin ödedi19 Ocak 2023 Perşembe 15:03
  • Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta17 Ocak 2023 Salı 21:24
  • Hakemler ve Gözlemciler Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirecek17 Ocak 2023 Salı 17:45
  • Bonservis bedelinin bir kısmı orduya bağışlandı17 Ocak 2023 Salı 14:24
  • Süper Lig'de ilk yarı sona erdi16 Ocak 2023 Pazartesi 12:56
  • Beşiktaş’ta Şenol Güneş etkisi!15 Ocak 2023 Pazar 19:10
  • Beşiktaş, Weghorst'la yollarını ayırdı14 Ocak 2023 Cumartesi 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti