  • BIST 102.653
  • Altın 221,218
  • Dolar 5,2479
  • Euro 5,9442
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Türkiye Kupası’ndaki ‘olaylı derbi’de 46 taraftara hapis talebi

» »
Kadıköy'de geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ceza istemiyle iddianame hazırlandı.
Türkiye Kupası’ndaki ‘olaylı derbi’de 46 taraftara hapis talebi

Geçen yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında çıkan olaylara dair başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede 46 şüpheli için çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

İki takım, Kadıköy’de 19 Nisan 2018’de 2-2 biten ilk maçın rövanşı için karşılaşmış ancak tribün olayları nedeniyle maç tatil edilmişti. Olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kafasından yaralanırken yeniden oynanmasına karar verilen maça Beşiktaş çıkmamıştı.

Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şenol Güneş ile Beşiktaşlı futbolcu Quaresma mağdur, siyah beyazlı ekibin diğer oyuncusu Caner Erkin de şikayetçi olarak yer aldı. İddianamede toplamda 46 şüpheli yer aldı.

İstenen cezalar

İddianamede Güneş’i yaraladıkları öne sürülen üç kişiye ‘silahla yaralama’ ve ‘spor alanlarına yasak madde sokma’ suçlarından bir buçuk yıldan iki buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Quaresma’ya yönelik eyleminden dolayı da beş şüpheli, Caner Erkin’e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli hakkında‘silahla yaralamaya teşebbüs’ ve ‘spor alanlarına yasak madde sokma’dan bir yıl dört ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

İddianamede 35 kişi hakkında ‘yasak madde kullanma’dan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası, bir kişi hakkında da aynı suçtan adli para cezası talep edildi.

Şenol Güneş’e çakmak ve pet şişe

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Abdülkadir D.’nin saat 21.11, Metehan A.’nın saat 21.47, Taner Ç.’nin saat 21.47, Cihat Ö.’nün de saat 20.53 civarında Quaresma’ya çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtildi. İddianamede, Mirsat B.’nin de yine Quaresma’ya attığı madeni paranın futbolcuya isabet etmediği kaydedildi.

Şüphelilerden Cem A.’nın saat 21.11 civarında sahaya bir adet telefon fırlattığı kaydedilen iddianamede ‘şüpheli Mehmet S.Y.’nin saat 22.00, Sedat D.’nin yine saat 22.00 civarında hedef alarak Şenol Güneş’in kafasına çakmak attıkları, şüpheli Gökhan T.’nin yine saat 22.00 civarında soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş’e su dolu bir şişe attığı, Şenol Güneş’in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu’ ifade edildi.

Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.’nin, Caner Erkin’i hedef alarak sahaya birer adet medeni para attıkları kaydedilen iddianamede, her iki maddenin de futbolcuya isabet etmediği belirtildi. 

İddianamede tüm şüpheliler için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.  

Caner Erkin’e dava yok

Öte yandan Caner Erkin dahil 72 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’‘yaralama’‘hakaret içerikli tezahürat’ ve ‘spor alanlarında yasak madde kullanma’suçlarından süren soruşturmada takipsizlik kararı verilerek dava açılmadı.

Olayları gerçekleştirenlerin organize hareket ettikleri yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmanın genişletildiği bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, ‘kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği’ dile getirildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş’ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte günün maç sonuçları02 Şubat 2019 Cumartesi 21:13
  • Ara transfer dönemine Barcelona ve Chelsea damgası01 Şubat 2019 Cuma 13:25
  • G.Saray bir transferi daha açıkladı!31 Ocak 2019 Perşembe 21:23
  • Golü kurtarma pahasına 3 dişini kaybetti31 Ocak 2019 Perşembe 19:15
  • Ara transferin son gününde 3 büyüklerden haberler31 Ocak 2019 Perşembe 17:22
  • İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti31 Ocak 2019 Perşembe 13:56
  • Golü kurtardı, dişlerini kurtaramadı31 Ocak 2019 Perşembe 13:00
  • Son Dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı30 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
  • Türkiye’den UEFA’ya vergi müjdesi: 2019 ve 2020 finallerinden vergi alınmayacak30 Ocak 2019 Çarşamba 12:46
  • Fenerbahçe'de forvet transferi belli oldu!.29 Ocak 2019 Salı 20:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti