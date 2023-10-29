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Türkiye'de 30 Ekim'de okullar tatil edildi, KKTC'de ne olacak?

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Türkiye'de 30 Ekim'de okullar tatil edildi, KKTC'de ne olacak?
Türkiye'de 30 Ekim'de okullar tatil edildi, KKTC'de ne olacak?

T.C. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

 

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