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Türkiye’den KKTC’ye gelecek olanlara kritik uyarı!

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Pegasus Havayolları, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelecek kişilerin 30 Haziran’dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Türkiye’den KKTC’ye gelecek olanlara kritik uyarı!

Pegasus Havayolları, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelecek kişilerin 30 Haziran’dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Pegasusun resmi sosyal medya hesabından, Türkiye’den KKTC’ye nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 30 Haziran’dan itibaren, Türkiye’den KKTC’ye gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek, “Vatandaşlarımız, artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek.” denildi.

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