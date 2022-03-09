Türkiye'nin diplomatik çözüm çabası dış basında yankılandı

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yarın bir araya gelecek.

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yarın bir araya gelecek. Görüşme, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıklaması dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk hükümetler arası istişare"

Alman basını krizin diplomatik yollarla çözüm çabalarında gözlerin Antalya'daki o kritik görüşmeye çevrildiğini yazdı.

Tagesschau internet portalında, Ukrayna'ya karşı savaşa son vermek için diplomatik kanallardan çözüm bulma çabasına dikkat çekilerek, 10 Mart'taki buluşmanın savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk hükümetler arası istişare olacağına işaret edildi.

"Türkiye'nin ara buluculuğunda buluşuyorlar"

Alman Der Spiegel gazetesi ise "Buluşma Perşembe Günü" başlığıyla verdi haberi.

Kuleba: Görüşme, Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Görüşmenin, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana iki ülke arasındaki ilk üst düzey toplantı olacağına vurgu yapılan haberde, "Şimdiye kadar, her iki ülkeden daha küçük delegasyonlar, herhangi bir gerçek anlaşmaya varmadan bir araya geldi. Şimdi ise Türkiye'nin ara buluculuğunda buluşuyorlar" denildi.

Fransa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu olmasına vurgu

Amerikan Politico gazetesi toplantının zamanlamasına vurgu yaptı.

1,5 milyondan fazla kişinin ülkeyi terk etmeye zorlandığı Ukrayna'ya yönelik saldırının başlamasından tam iki hafta sonra görüşmenin gerçekleşeceğine işaret etti.

Fransız basını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından bu yana Dışişleri Bakanı Lavrov'un ilk ülke dışı ziyareti olduğuna işaret etti.

Saldırıların başından bu yana Ankara'nın denge kurmaya çalıştığı belirtilen haberlerde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ara buluculuğun teşvik edilmesinde yoğun şekilde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

"Lavrov ve Kuleba Antalya'da krizi görüşecekler"

Görüşmeyi duyuran Belçika Devlet kanalı RTBF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da insani koridorların "acil" açılması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Rus gazetesi Kommersant "Lavrov ve Kuleba Antalya'da krizi görüşecekler" başlığı ile haberi verdi.

İzvestiya gazetesi "Lavrov ve Kuleba Antalya'da bir araya gelmek için anlaştı" başlığını kullandı.