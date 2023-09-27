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Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yılı

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Orta Asya'nın doğal gaz zengini ülkesi Türkmenistan bağımsızlığının 32. yılını kutluyor.
Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yılı

Türkmenistan'ın milli bayramı kabul edilen 27 Eylül Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler, milli marşın okunması, halk dansları ve müzik gösterileri, spor etkinlikleri, sergiler gibi etkinlikler düzenleniyor.

Türkmenistan halkının milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, bağımsızlık mücadelesini anmak ve ülkenin bağımsızlık kazanmasını kutlamak amacıyla ulusal televizyon kanallarında bağımsızlık yolunda mücadele eden tarihi şahsiyetler hakkında filmler yayımlanıyor ve ülke genelinde havai fişek gösterileri yapılıyor.

"Bağımsızlık Günü" 2018'den itibaren 27 Eylül'de kutlanmaya başlandı

Türkmenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından 26 Ekim 1991'de "Türkmenistan'ın Devlet Egemenliği" adıyla bir referandum düzenledi.

Referandum sonucunda, ülke nüfusunun yüzde 94'ü bağımsızlık lehine oy kullandı. Bu sonuçlar doğrultusunda, 27 Ekim 1991'de "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının ve Devlet Yapısının Temelleri Hakkında" yasa kabul edildi ve bu tarih Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü olarak belirlendi.

Daha sonra 9 Ekim 2017'de Türkmenistan Anayasası'nda değişikliğe gidilerek Bağımsızlık Günü'nün kutlanmasına ilişkin yasada düzenleme yapıldı. Bu değişiklikle 2018'den itibaren Bağımsızlık Günü, 27 Eylül olarak belirlendi ve bu tarih ülke genelinde kutlanmaya başlandı.

Bağımsız devlet olarak kuruluşunun 32. yılını kutlayan Türkmenistan, yeşil zemin üzerinde bulunan Türkmen boylarını simgeleyen halı motifleri ve ülkenin beş vilayetini simgeleyen beş yıldızlı hilal ile betimlenen Türkmen bayrağı, halkın birlik ve beraberliğini sembolize eden devlet arması ve milli marşı ile temsil ediliyor.

7 milyon nüfusa sahip Türkmenistan batıda Hazar Denizi'ne kıyısı olan ve yaklaşık 491 bin kilometrekare alana sahip. Türkmenistan'ın, kuzeyde Kazakistan, doğuda Özbekistan, güneyde Afganistan ve güneybatıda İran'la komşuluk ilişkileri bulunuyor.

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