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Twitter, Türkiye, İran ve Katar'ı hedef alan sahte hesapları kapattı

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Twitter, Türkiye, İran ve Katar'ı hedef alan sahte hesapları kapattı
Twitter, Türkiye, İran ve Katar'ı hedef alan sahte hesapları kapattı

Twitter, hükümetlerin direktifiyle propaganda yaptığı iddia edilen, 5 ülke bağlantılı binlerce hesabı kapattı.

Mısır, Honduras, Endonezya, Suudi Arabistan ve Sırbistan kaynaklı hesapların kapatılmasına, sosyal medya ağının kullanım şartlarının ihlal edilmesi gerekçe gösterildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Mısır bağlantılı 2 bin 541 sahte hesap üzerinden İran, Katar ve Türkiye'yi karalayan paylaşımlar yapıldığının ve arkasında Mısır hükümetinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Honduras'ta ise hükümet adına çalışan bir kişinin, tek bir IP adresi üzerinden 3 bin 104 sahte hesapla devlet başkanının paylaşımlarını yaydığı aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre, Endonezya istihbaratıyla alakalı yayınlanan bir raporun ardından, Twitter'ın bu ülke ile ilgili incelemeleri sonrasında 795 sahte hesap silindi.

Suudi Arabistan ile bağlantılı, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerden faaliyet gösteren 5 bin 350 sahte hesap da Katar ve Türkiye'nin Yemen politikasını eleştirdiği ve Riyad yönetimi için propaganda yürüttüğü gerekçesiyle kapatıldı.

Sırbistan'da ise iktidar partisi adına paylaşımlarda bulunan 8 bin 558 hesap kapatıldı

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