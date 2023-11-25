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UBP Girne Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği düzenledi

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Etkinliğe, UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal, Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, kadın örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle, partililer katıldı.
UBP Girne Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği düzenledi

Atatürk  Caddesi’nde bulunan, UBP Girne İlçe merkez Binası önünden, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve siyah mor balonlarla Atatürk Anıtına yürüyen Ulusal Birlik Partililer,  Atatürk  Anıtına çelenk koydu

 UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal,etkinliği , 25 Kasım  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde farkındalık yaratmak amacıyla  gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şiddetin her türlüsüne hayır dediklerini kaydetti.

Sadece kadınlara ve  çocuklara yönelik değil , her türlü canlıya yönelik şiddetin karşısında olduklarını dile getiren Ünal, şiddetin dünyada hiçbir canlıya yakışmayan bir eylem olduğuna  vurgu yaptı.

Şiddete eğilim gösteren erkekleri dünyaya getirenlerin de , yetiştirenlerin de anneleri yani kadınlar olduğuna dikkat çeken  Fatoş Ünal, bu mücadelede,  kadınlara büyük görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Şiddete hayır demek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri  etkinlikte,dünya sadece sevgi ve anlayışla yoğrulsun mesajı vermek istediklerini  söyleyen Ünal, dünyanın sevgi ve anlayışla iyileşerek  daha güzle bir yer olacağına inanç belirtti.

Konuşmanın ardından ,etkinliğe katılanlar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembol renkleri olan siyah ve mor renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı.

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