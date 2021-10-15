  • BIST 1.409,560
  • Altın 524,16
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

UBP Parti Meclisi adayları.. İşte tam liste...

» »
UBP Parti Meclisi adayları.. İşte tam liste...
UBP Parti Meclisi adayları.. İşte tam liste...

Ulusal Birlik Partisi 22!nci Olağan Kurultay süreci devam ediyor.

Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak seçimde geçen hafta birinci sırayı alan Bülent Kutay ile ikinci sırayı alan Cafer Barutcuzade yarışacaklar.

 

Bu arada Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi bugün doldu.

70 kişilik ( 50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç ) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.

 

Kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:

 

LEFKOŞA: (Genel)

1       HAKAN FELLAHOĞLU

2       HÜSEYİN AYLANÇ

3       HALİL ESENDAĞLI

4       SAİT YALIZAT

5       HASAN AKYİĞİT

6       RAMADAN YİĞİTÇE

7       AHMET KESKİN

8       H.ATİLLA ÇETİN

9       HÜSEYİN KARDAN

10     MENTEŞ AYTAÇ

11     İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU

12     CEMAL ESEMEN

13     SÜREYYA GÜRSES

14     SELÇUK YÜRÜKOĞLU

15     MUSTAFA GÖÇER

16     AYDIN SOYER

17     MEHMET ÖZÇELİK

18     ORHAN TUĞBAY

19     MEVLÜT OSMANOĞLU

20     MEHMET AKTUNÇ

21     HASAN EŞAN

22     FAYSAL DAĞDELEN

23     İSMAİL KOFALI

24     MURAT DİNÇKUYUCU

25     HAYDAR GÜZELOĞLAN

26     FIRAT MERTTÜRK

27     ENGİN ÇALTIKUŞU

28     MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU

29     TİMUÇİN BOĞA

30     NURCAN YARDIMCI

31     FİSUN ÖZSUN

32     NİDAİ SALİŞ

33     NUTKU KARSU

34     AHMET SAVAŞAN

35     ATA SATUR

36     HOSSAIN SHAHADAT

37     HÜSEYİN PAŞA

38     ALKAN BAYKENT

39     ERKAN EĞMEZ

40     AYDIN AMCA

41     AHMET AKBİL

42     HÜSEYİN BAYKAN

43     NEVZAT PİRGOT

44     KEMAL OKTAR

        

16 kişi Parti Meclisi’ne seçilecek.

 

LEFKOŞA GENÇ KONTENJANI.

1       RIZA GÜL

2       MELİS MÜJDE

3       HALİL BAYKURT

4       AYSEL TÖRE

5       KEMAL ÖZEKMEKÇİ

6       SALİH HAFIZ

7       YUNUS CAHAN

8       ORHAN SÖNMEZER

 

3 kişi seçilecek

 

LEFKOŞA KADIN KONTENJANI.

1       ÖZLEM BENDAŞAN

2       BATOVL PEYRAVİ

3       ÖZEN HÜRSES

4       ÖZLEM UZUN SEFER

5       SELİN CANDEMİR

6       AYDIN KIRMA

          

3 kişi seçilecek

 

GAZİ MAĞUSA: ( Genel)

 

1       MEHMET EKŞİCİ

2       GÜRSEL UZUN

3       RASIM ERDOĞDULU

4       SALİH ASİL

5       HÜSEYİN DUVARCI

6       ERGİN TUĞAÇ

7       ERDOĞAN ÖZKAN

8       NUSHET İLKTUĞ

9       ÖZGÜR DEDEOĞLU

10     DİLAVER BİLGEN

11     AHMET DİNÇER

12     ÜMİT ÇAĞLIYAN

13     İBRAHİM KALE

14     MEHMET ŞAH

15     ÇELEN OBEN

16     HİLMİ ÖZTEMİZ

17     HALİL ERGENEKON

18     ALPAY ORHAN GÜVENLİER

19     ENVER BAYRAMOĞULLARI

20     CEMAL OĞUR

21     HÜSEYİN OLGUNAY

22     ERDAL ÖZATA

23     HASAN ONALT

24     İSMAİL ÖZER

25     KADİR AKAR

26     SENAR KORELİ

27     ÖMER KÖSE

28     HÜSEYİN KUSETOĞULLARI

29     YENAL GARABLİ

30     OĞUZ KADİROĞLU

31     CENGİZ GÜMÜŞATAM

32     ZİYA KASIM

33     HALDUN DOLU

34     İLTER TEKBIYIK

35     ORAY HASAN SALLAKOĞULLARI

36     MEHMET İPEK

37     HALİL ERDOĞUŞ

38     ENVER DOYGUNEL

39     RAŞİT ŞAH

40     ERDAŞ KURUÇ

41 HASAN PAKSOY

 

( 13 kişi seçilecek)

 

 

 

 

 

 

GAZİMAĞUSA İLÇESİ KADIN KONTENJANI

 

1-ALİYE BİLAL

2-SELCAN ORUÇ

3-ELİF ABİÇ

4-CEMALİYE AKTUNÇLAR

5-NERİMAN KAŞİF

6-FERİDE ALTUNSOY

7-HAMİDE TOPÇU ABAT

8-HANİFE HANDAN İŞLEK

9-ZEKİYE ASLANSES

10-CANSEV BATIRAY

 

( 3 kişi seçilecek)

 

GAZİMAĞUSA İLÇESİ GENÇLİK KONTENJANI

 

1       FİKRET GÜNÖZGER

2       MEHMET TOPÇU

3       MURAT UZUN

4       TOLGA YAVUZ

5       MEHMET TAŞKIRANLAR

( 3 kişi seçilecek)

 

GİRNE İLÇESİ ( Genel)

 

1       ATİLA MAHMUTOĞLU

2       DENİZ SERBEST

3       SULTAN SONAY

4       HAKAN DENİZALP

5       AHMET TÜRK

6       MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ

7       CEM AYKEN

8       HASAN ERATAL

9       MUSTAFA KIRILMAZ

10     ÖMER BELAKOY

11     HALİT SOYTÜRK

12     HASAN BARUT

13     YALÇIN KOÇYİĞİT

14     HASAN UZUN

15     HÜSEYİN KIVANÇ DEMİRTAŞ

16     TANJU YILDIZ

17     MURAT KARALAR

18     HÜSEYİN KAYIM

19     MEHMET TERZİOĞLU

 

( 10 kişi seçilecek)

 

GİRNE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

 

1       ÖZGE KARDANA ATLI

2       FERDİYE KANAGA

3       DEVRAN SORAL KANUNOĞLU

4       ZALİHE DAMDELEN

5       FULYA BOZKURT

 

( 2 kişi seçilecek)

 

GİRNE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

 

1       TUĞÇE ALTAN

2       SAİT CİN

3       SAMİ YEDİYILDIZ

4       HÜSREV TANCER

( 2kişi seçilecek)

 

 

İSKELE İLÇESİ ( Genel)

 

1-SALAHİ SERAKINCI

2-ÜMİT DOLU

3-MUSTAFA MEHMETOĞLU

4-HASAN DİNLER

5-HALİL İBRAHİM ORUN

6-SELAHATTİN GÜNGÖR

7-ŞAHİN AVCİL

8-RAMAZAN ARSLAN

9-HASAN Kİ

10-MEHMET İNGENÇ

11-MEHMET ZİYA TOLGAN

 

(  5 kişi seçilecek)

 

İSKELE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

 

1-RÜYAM NALBANT

2-CANAN MİMAR

3-EMİNE UZUN

 

( 1 kişi seçilecek)

 

İSKELE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

 

1-ÖZGÜN AYDINTAN

2-EMRE CİVELEK

 

( 1 kişi seçilecek)

 

 

GÜZELYURT İLÇESİ ( Genel)

 

1-İNAL UZUN

2-ÖZGÜR İZMİR

3-YUSUF ÖZBAHADIR

4-MUHAMMET TİP

5-ALKAN CANER

6-SÜLAYMAN ALDAĞ

7-DENİZ ENVERER

8-ALİ FİKRİ ÖZLER

9-ALİ KANDULU

10-TÜREL ÖZDAŞ TÜM

11-COŞKUN TALİHSİZ

 

( 5 kişi seçilecek)

 

GÜZELYURT İLÇESİ KADIN KOLLARI

 

1-GÜLGÜN RÜSTEMOĞLU

2-PEMBE GERTİK

3-MECAL FELLAHOĞLU

 

( 1 kişi seçilecek)

 

GÜZELYURT İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

 

1-FUAT ÖZAN

2-HULUS EREN

 

( 1 kişi seçilecek)

 

LEFKE İLÇESİ ( Genel )

 

1-TAHSİN SABİT

2-RECEP KURTULUŞ TÜMTÜRK

3-GÖKHAN CANVEREN

4-ÖMÜR EKENDAL

5-KUDRET ŞEKER

 

( 2 kişi seçilecek)

 

 

1-SONAY LORD

( Seçildi)

 

 

1-HASİP ULUHAN

( Seçildi)

        

 

MERKEZ DENETLEME KURULU

 

1-EZCAN ÖZSOY

2-GÜLÇİN KINACI

 

( Seçildi)

 

 

MERKEZ DİSİPLİN

 

1-SELEN OSMANLI

2-FARUK CENGİZ KARACA

3-İBRAHİM MISIRLIOĞLU

4-MAHMUT TORAY HÜDAVERDİ

5-FUAT NALCIOĞLU

 

HASİPOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

 

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir rekor olduğuna dikkati çekti ve “ Partimiz katılımcı demokrasi anlayışı ile tek başına iktidara yürüyor “ dedi.

Hasipoğlu, UBP ve ülkeye hizmet için  aday olan herkese teşekkür etti ve  “ Parti’nin Kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağının kesin olduğunu” vurguladı.

 

BASIN BÜROSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’ya gidiyor15 Ekim 2021 Cuma 18:12
  • Karpaz'daki arazinin GKK verilmesiyle ilgili açıklama, "doğal ve arkeolojik sit alanı"15 Ekim 2021 Cuma 18:07
  • Bakan Çavuşoğlu, Kadın Çiftçileri Kabul Etti15 Ekim 2021 Cuma 18:03
  • Casino işletmecisi Halil Falyalı hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddialarıyla çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk verildi.15 Ekim 2021 Cuma 18:03
  • KTOEÖS: Çağdaşlık ve Laiklik İlkelerinde Taviz Vermeyeceğiz…15 Ekim 2021 Cuma 18:01
  • Karaoğlanoğlu Halkı İsyanda!15 Ekim 2021 Cuma 17:41
  • YDP 5.Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor15 Ekim 2021 Cuma 17:39
  • Gürcafer: Seçimden Sonra Reform Hükümeti Oluşumunu Zorlayacağız15 Ekim 2021 Cuma 17:29
  • Kalkınma Bankası: “Sınav Tarihlerinin Hükümetin İstifasıyla Hiçbir İlgi ve Alakası Bulunmamaktadır”15 Ekim 2021 Cuma 16:39
  • Medya Etik Kurulu’ndan Kınama… “Masumiyet Karinesine Yeterince Özen Gösterilmiyor”15 Ekim 2021 Cuma 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti