UBP Parti Meclisi adayları.. İşte tam liste...

Ulusal Birlik Partisi 22!nci Olağan Kurultay süreci devam ediyor.
Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak seçimde geçen hafta birinci sırayı alan Bülent Kutay ile ikinci sırayı alan Cafer Barutcuzade yarışacaklar.
Bu arada Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi bugün doldu.
70 kişilik ( 50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç ) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.
Kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:
LEFKOŞA: (Genel)
1 HAKAN FELLAHOĞLU
2 HÜSEYİN AYLANÇ
3 HALİL ESENDAĞLI
4 SAİT YALIZAT
5 HASAN AKYİĞİT
6 RAMADAN YİĞİTÇE
7 AHMET KESKİN
8 H.ATİLLA ÇETİN
9 HÜSEYİN KARDAN
10 MENTEŞ AYTAÇ
11 İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU
12 CEMAL ESEMEN
13 SÜREYYA GÜRSES
14 SELÇUK YÜRÜKOĞLU
15 MUSTAFA GÖÇER
16 AYDIN SOYER
17 MEHMET ÖZÇELİK
18 ORHAN TUĞBAY
19 MEVLÜT OSMANOĞLU
20 MEHMET AKTUNÇ
21 HASAN EŞAN
22 FAYSAL DAĞDELEN
23 İSMAİL KOFALI
24 MURAT DİNÇKUYUCU
25 HAYDAR GÜZELOĞLAN
26 FIRAT MERTTÜRK
27 ENGİN ÇALTIKUŞU
28 MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU
29 TİMUÇİN BOĞA
30 NURCAN YARDIMCI
31 FİSUN ÖZSUN
32 NİDAİ SALİŞ
33 NUTKU KARSU
34 AHMET SAVAŞAN
35 ATA SATUR
36 HOSSAIN SHAHADAT
37 HÜSEYİN PAŞA
38 ALKAN BAYKENT
39 ERKAN EĞMEZ
40 AYDIN AMCA
41 AHMET AKBİL
42 HÜSEYİN BAYKAN
43 NEVZAT PİRGOT
44 KEMAL OKTAR
16 kişi Parti Meclisi’ne seçilecek.
LEFKOŞA GENÇ KONTENJANI.
1 RIZA GÜL
2 MELİS MÜJDE
3 HALİL BAYKURT
4 AYSEL TÖRE
5 KEMAL ÖZEKMEKÇİ
6 SALİH HAFIZ
7 YUNUS CAHAN
8 ORHAN SÖNMEZER
3 kişi seçilecek
LEFKOŞA KADIN KONTENJANI.
1 ÖZLEM BENDAŞAN
2 BATOVL PEYRAVİ
3 ÖZEN HÜRSES
4 ÖZLEM UZUN SEFER
5 SELİN CANDEMİR
6 AYDIN KIRMA
3 kişi seçilecek
GAZİ MAĞUSA: ( Genel)
1 MEHMET EKŞİCİ
2 GÜRSEL UZUN
3 RASIM ERDOĞDULU
4 SALİH ASİL
5 HÜSEYİN DUVARCI
6 ERGİN TUĞAÇ
7 ERDOĞAN ÖZKAN
8 NUSHET İLKTUĞ
9 ÖZGÜR DEDEOĞLU
10 DİLAVER BİLGEN
11 AHMET DİNÇER
12 ÜMİT ÇAĞLIYAN
13 İBRAHİM KALE
14 MEHMET ŞAH
15 ÇELEN OBEN
16 HİLMİ ÖZTEMİZ
17 HALİL ERGENEKON
18 ALPAY ORHAN GÜVENLİER
19 ENVER BAYRAMOĞULLARI
20 CEMAL OĞUR
21 HÜSEYİN OLGUNAY
22 ERDAL ÖZATA
23 HASAN ONALT
24 İSMAİL ÖZER
25 KADİR AKAR
26 SENAR KORELİ
27 ÖMER KÖSE
28 HÜSEYİN KUSETOĞULLARI
29 YENAL GARABLİ
30 OĞUZ KADİROĞLU
31 CENGİZ GÜMÜŞATAM
32 ZİYA KASIM
33 HALDUN DOLU
34 İLTER TEKBIYIK
35 ORAY HASAN SALLAKOĞULLARI
36 MEHMET İPEK
37 HALİL ERDOĞUŞ
38 ENVER DOYGUNEL
39 RAŞİT ŞAH
40 ERDAŞ KURUÇ
41 HASAN PAKSOY
( 13 kişi seçilecek)
GAZİMAĞUSA İLÇESİ KADIN KONTENJANI
1-ALİYE BİLAL
2-SELCAN ORUÇ
3-ELİF ABİÇ
4-CEMALİYE AKTUNÇLAR
5-NERİMAN KAŞİF
6-FERİDE ALTUNSOY
7-HAMİDE TOPÇU ABAT
8-HANİFE HANDAN İŞLEK
9-ZEKİYE ASLANSES
10-CANSEV BATIRAY
( 3 kişi seçilecek)
GAZİMAĞUSA İLÇESİ GENÇLİK KONTENJANI
1 FİKRET GÜNÖZGER
2 MEHMET TOPÇU
3 MURAT UZUN
4 TOLGA YAVUZ
5 MEHMET TAŞKIRANLAR
( 3 kişi seçilecek)
GİRNE İLÇESİ ( Genel)
1 ATİLA MAHMUTOĞLU
2 DENİZ SERBEST
3 SULTAN SONAY
4 HAKAN DENİZALP
5 AHMET TÜRK
6 MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ
7 CEM AYKEN
8 HASAN ERATAL
9 MUSTAFA KIRILMAZ
10 ÖMER BELAKOY
11 HALİT SOYTÜRK
12 HASAN BARUT
13 YALÇIN KOÇYİĞİT
14 HASAN UZUN
15 HÜSEYİN KIVANÇ DEMİRTAŞ
16 TANJU YILDIZ
17 MURAT KARALAR
18 HÜSEYİN KAYIM
19 MEHMET TERZİOĞLU
( 10 kişi seçilecek)
GİRNE İLÇESİ KADIN KONTENJANI
1 ÖZGE KARDANA ATLI
2 FERDİYE KANAGA
3 DEVRAN SORAL KANUNOĞLU
4 ZALİHE DAMDELEN
5 FULYA BOZKURT
( 2 kişi seçilecek)
GİRNE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI
1 TUĞÇE ALTAN
2 SAİT CİN
3 SAMİ YEDİYILDIZ
4 HÜSREV TANCER
( 2kişi seçilecek)
İSKELE İLÇESİ ( Genel)
1-SALAHİ SERAKINCI
2-ÜMİT DOLU
3-MUSTAFA MEHMETOĞLU
4-HASAN DİNLER
5-HALİL İBRAHİM ORUN
6-SELAHATTİN GÜNGÖR
7-ŞAHİN AVCİL
8-RAMAZAN ARSLAN
9-HASAN Kİ
10-MEHMET İNGENÇ
11-MEHMET ZİYA TOLGAN
( 5 kişi seçilecek)
İSKELE İLÇESİ KADIN KONTENJANI
1-RÜYAM NALBANT
2-CANAN MİMAR
3-EMİNE UZUN
( 1 kişi seçilecek)
İSKELE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI
1-ÖZGÜN AYDINTAN
2-EMRE CİVELEK
( 1 kişi seçilecek)
GÜZELYURT İLÇESİ ( Genel)
1-İNAL UZUN
2-ÖZGÜR İZMİR
3-YUSUF ÖZBAHADIR
4-MUHAMMET TİP
5-ALKAN CANER
6-SÜLAYMAN ALDAĞ
7-DENİZ ENVERER
8-ALİ FİKRİ ÖZLER
9-ALİ KANDULU
10-TÜREL ÖZDAŞ TÜM
11-COŞKUN TALİHSİZ
( 5 kişi seçilecek)
GÜZELYURT İLÇESİ KADIN KOLLARI
1-GÜLGÜN RÜSTEMOĞLU
2-PEMBE GERTİK
3-MECAL FELLAHOĞLU
( 1 kişi seçilecek)
GÜZELYURT İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI
1-FUAT ÖZAN
2-HULUS EREN
( 1 kişi seçilecek)
LEFKE İLÇESİ ( Genel )
1-TAHSİN SABİT
2-RECEP KURTULUŞ TÜMTÜRK
3-GÖKHAN CANVEREN
4-ÖMÜR EKENDAL
5-KUDRET ŞEKER
( 2 kişi seçilecek)
1-SONAY LORD
( Seçildi)
1-HASİP ULUHAN
( Seçildi)
MERKEZ DENETLEME KURULU
1-EZCAN ÖZSOY
2-GÜLÇİN KINACI
( Seçildi)
MERKEZ DİSİPLİN
1-SELEN OSMANLI
2-FARUK CENGİZ KARACA
3-İBRAHİM MISIRLIOĞLU
4-MAHMUT TORAY HÜDAVERDİ
5-FUAT NALCIOĞLU
HASİPOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir rekor olduğuna dikkati çekti ve “ Partimiz katılımcı demokrasi anlayışı ile tek başına iktidara yürüyor “ dedi.
Hasipoğlu, UBP ve ülkeye hizmet için aday olan herkese teşekkür etti ve “ Parti’nin Kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağının kesin olduğunu” vurguladı.
BASIN BÜROSU
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