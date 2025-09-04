  • BIST 10828.93
  • Altın 4698.027
  • Dolar 41.1609
  • Euro 48.0216
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

UBP Seçim Komiteleri oluşturuldu

» »
UBP Genel Sekreter Vekili ve Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan, ilçelerde ve genel merkezde görev yapacak seçim komitelerinin oluşturulduğunu duyurdu.
UBP Seçim Komiteleri oluşturuldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili ve Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla gersçekleştirilen toplantıda ilçelerde ve genel merkezde görev yapacak seçim komitelerinin oluşturulduğunu duyurdu.

Savaşan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Altı ilçe başkanımızla birlikte, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in başkanlığında yaptığımız toplantıda, ilçelerimizde ve genel merkezimizde görev yapacak seçim komitelerini oluşturduk. Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda, ilçe başkanlarımız ile birlikte; bakan, milletvekili, MYK ve PM üyelerimizin de yer aldığı ve yüz elliden fazla kişinin görev üstlendiği komitelerimiz, MYK onayıyla resmen göreve başlamıştır. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracak, bize güvenenlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Avukat Murat Metin Hakkı serbest bırakıldı04 Eylül 2025 Perşembe 13:32
  • Unutulan Cüzdandaki Para Çalındı: Bir Kişi Tutuklandı04 Eylül 2025 Perşembe 13:31
  • Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir04 Eylül 2025 Perşembe 13:31
  • Lapta’da Trafik Kazası: Sürücü Yoğun Bakımda04 Eylül 2025 Perşembe 13:31
  • Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir04 Eylül 2025 Perşembe 13:17
  • Nasıroğlu’ndan Gündoğdu’ya plaket04 Eylül 2025 Perşembe 12:50
  • Evde baskın yediler...04 Eylül 2025 Perşembe 12:32
  • Ercan'da yakayı ele verdi!04 Eylül 2025 Perşembe 12:31
  • Avukat Murat Metin Hakkı: ''Bu dava hukuki garabetlerle dolu''04 Eylül 2025 Perşembe 12:20
  • Baro Başkanı Hasan Esendağlı’dan Polis Uygulamasına Tepki04 Eylül 2025 Perşembe 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti