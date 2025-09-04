UBP Seçim Komiteleri oluşturuldu

UBP Genel Sekreter Vekili ve Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan, ilçelerde ve genel merkezde görev yapacak seçim komitelerinin oluşturulduğunu duyurdu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili ve Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla gersçekleştirilen toplantıda ilçelerde ve genel merkezde görev yapacak seçim komitelerinin oluşturulduğunu duyurdu.

Savaşan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Altı ilçe başkanımızla birlikte, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in başkanlığında yaptığımız toplantıda, ilçelerimizde ve genel merkezimizde görev yapacak seçim komitelerini oluşturduk. Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda, ilçe başkanlarımız ile birlikte; bakan, milletvekili, MYK ve PM üyelerimizin de yer aldığı ve yüz elliden fazla kişinin görev üstlendiği komitelerimiz, MYK onayıyla resmen göreve başlamıştır. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracak, bize güvenenlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız.”