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UBP'de anket krizi! Yine ayni anket şirketi!

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UBP'de anket krizi! Yine ayni anket şirketi!
UBP'de anket krizi! Yine ayni anket şirketi!

UBP'de anket krizi! Yine ayni anket şirketi!

Gezici Araştırma Şirketi'nin olduğu iddia edilen bir anket UBP kulislerine bomba gibi düştü.

Ankette " Ersin Tatar eğer aday olmaz ise hangi adaya oy veririsiniz?" sorussunun UBP üyelerine sorulduğu iddia edildi.

4685 UBP üyesi ile yapıldığı iddia ediliyor.

İşte sonuçlar;

Zorlu Töre %44

Oğuzhan Hasipoğlu %28

Tahsin Erturğruloğlu %26

Cevap yok %2

Sonuçlar öğrenilince UBP kulisleri karıştı.

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