UBP'de anket krizi! Yine ayni anket şirketi!

Gezici Araştırma Şirketi'nin olduğu iddia edilen bir anket UBP kulislerine bomba gibi düştü.

Ankette " Ersin Tatar eğer aday olmaz ise hangi adaya oy veririsiniz?" sorussunun UBP üyelerine sorulduğu iddia edildi.

4685 UBP üyesi ile yapıldığı iddia ediliyor.

İşte sonuçlar;

Zorlu Töre %44

Oğuzhan Hasipoğlu %28

Tahsin Erturğruloğlu %26

Cevap yok %2

Sonuçlar öğrenilince UBP kulisleri karıştı.