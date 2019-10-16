UBP'de anket krizi! Yine ayni anket şirketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nin olduğu iddia edilen bir anket UBP kulislerine bomba gibi düştü.
Ankette " Ersin Tatar eğer aday olmaz ise hangi adaya oy veririsiniz?" sorussunun UBP üyelerine sorulduğu iddia edildi.
4685 UBP üyesi ile yapıldığı iddia ediliyor.
İşte sonuçlar;
Zorlu Töre %44
Oğuzhan Hasipoğlu %28
Tahsin Erturğruloğlu %26
Cevap yok %2
Sonuçlar öğrenilince UBP kulisleri karıştı.
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