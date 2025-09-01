Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak

Polis basın bültenine göre, 28 Ağustos’ta Lapta’daki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Margaret Elizabeth Anne Redıcan (K-73), önceki gün Balıkesir’de evinde ölü bulunan Nihal Akmal (K-65) ve aynı gün Dağyolu’nda evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şirin Melisa Engin’in (K-24) otopsileri yapıldı ve ölüm sebeplerinin tespitleri için kan ve doku örnekleri alındı.
Her üç şahsın kesin ölüm sebebinin, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.