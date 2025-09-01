  • BIST 11268.74
Trump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak

Lapta, Balıkesir ve Dağyolu’nda meydana gelen üç ani ölümle ilgili ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındı.
Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak

Polis basın bültenine göre, 28 Ağustos’ta Lapta’daki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Margaret Elizabeth Anne Redıcan (K-73), önceki gün Balıkesir’de evinde ölü bulunan Nihal Akmal (K-65) ve aynı gün Dağyolu’nda evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şirin Melisa Engin’in (K-24) otopsileri yapıldı ve ölüm sebeplerinin tespitleri için kan ve doku örnekleri alındı.

Her üç şahsın kesin ölüm sebebinin, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

 

